18 декабря в Минске стартует второе заседание VII Всебелорусского народного собрания

Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события, которое определит трек развития Беларуси, а значит, и жизнь каждого из нас на ближайшие годы. Уже завтра в Минске начнет работу второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему предшествовала беспрецедентно масштабная работа в регионах и трудовых коллективах. Белорусы тщательно, детально, шаг за шагом разработали, по сути, «дорожную карту» на пятилетку. Утверждение программы соцэкономразвития страны до 2030-го, как ожидается, станет итогом двухдневной работы ВНС во второй день – 19 декабря.

В проекте программы семь основных векторов. Это приоритеты белорусского развития: от обеспечения национальной демографической безопасности и развития человеческого потенциала до ускорения технологического развития и цифровой трансформации в экономике. Важнейший тренд пятилетки, безусловно, укрепление обороноспособности государства. В первый день работы Всебелорусского народного собрания Президент Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту.