18 декабря в Минске пройдёт второе заседание VII Всебелорусского народного собрания

Белорусскую повестку в эти дни формирует важнейшее событие политического календаря. Сегодня, 18 декабря, в Минске начинает работу второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале 2022-го этот уникальный институт власти получил конституционный статус. ВНС является высшим представительным органом народовластия в Беларуси. Именно Всебелорусское народное собрание определяет стратегию будущего развития и обеспечивает стабильность государства.

Итак, два дня – на определение стратегического курса страны. Центральным событием этого дня станет Послание Президента белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания главы государства теперь заслушиваются только на площадке ВНС. Мероприятие будет транслироваться в эфире всех национальных телеканалов. Начало в 16.00.

Итогом двухдневной работы Всебелорусского народного собрания станет утверждение программы соцэкономразвития страны до 2030 года. Делегатам также предстоит рассмотреть вопросы финансирования работы ВНС и принять ряд кадровых решений. В частности, нужно избрать пять новых судей Конституционного Суда и члена Президиума ВНС (вместо Константина Бурака, назначенного в апреле помощником Президента – инспектором по Гродненской области).