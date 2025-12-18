«Мы – машиностроительная страна!» Лукашенко о необходимости увеличить плотность роботизации к 2030-му

Какой будет Беларусь – зависит только от нас. Но каждый должен делать что может на своем месте, чтобы страна развивалась. Время выбрало нас, и это время конкретных дел. Об этом заявил Президент Беларуси. С Посланием народу и парламенту глава государства выступил на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Вашингтон движутся в сторону нормализации двусторонних отношений. Однако это точно не повод к прекращению работы над вопросом импортозамещения. Те же западные санкции показали нам, как важно иметь свое. Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет. И хоть задачи, производить в Беларуси абсолютно все, никогда не стояло – акцентировал глава государства – критические отрасли должны быть обеспечены продукцией собственного производства минимум на 90 %. Вместе с тем попросту глупо и преступно не пользоваться компетенциями и сырьем, которые в Беларуси есть. Тем более что на полезные ископаемые наша земля не так богата. Учитывая характер Александра Лукашенко, естественно, в ходе Послания Президент говорил не только об успехах страны. Но также озвучил направления, в которых еще следует работать. И именно задачу обеспечения технологического суверенитета глава государства обозначил как приоритетную.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Времени на раскачку нет. Особенно важно в реальном секторе повышать скорость внедрения перспективных разработок. Стране нужны проекты, базирующиеся на разработках и открытиях отечественных научно-производственных школ! Роль догоняющих особенно недопустима в развитии микро- и радиоэлектроники. Задача минимум – обеспечить отечественными микроэлектронными компонентами свою промышленность и военно-промышленный комплекс. И это ведь наша тема! Мы здесь давно работаем. Еще одна конкретная задача – ежегодно выпускать новые модели станков с программным управлением под полную потребность наших предприятий и выходить на мировые рынки. Мы же машиностроительная страна! Без современных станков какое машиностроение? Поэтому отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч промышленных работников.