«Мы – машиностроительная страна!» Лукашенко о необходимости увеличить плотность роботизации к 2030-му
Какой будет Беларусь – зависит только от нас. Но каждый должен делать что может на своем месте, чтобы страна развивалась. Время выбрало нас, и это время конкретных дел. Об этом заявил Президент Беларуси. С Посланием народу и парламенту глава государства выступил на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Вашингтон движутся в сторону нормализации двусторонних отношений. Однако это точно не повод к прекращению работы над вопросом импортозамещения. Те же западные санкции показали нам, как важно иметь свое.
Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет.
И хоть задачи, производить в Беларуси абсолютно все, никогда не стояло – акцентировал глава государства – критические отрасли должны быть обеспечены продукцией собственного производства минимум на 90 %. Вместе с тем попросту глупо и преступно не пользоваться компетенциями и сырьем, которые в Беларуси есть. Тем более что на полезные ископаемые наша земля не так богата.
Учитывая характер Александра Лукашенко, естественно, в ходе Послания Президент говорил не только об успехах страны. Но также озвучил направления, в которых еще следует работать. И именно задачу обеспечения технологического суверенитета глава государства обозначил как приоритетную.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Времени на раскачку нет. Особенно важно в реальном секторе повышать скорость внедрения перспективных разработок. Стране нужны проекты, базирующиеся на разработках и открытиях отечественных научно-производственных школ!
Роль догоняющих особенно недопустима в развитии микро- и радиоэлектроники. Задача минимум – обеспечить отечественными микроэлектронными компонентами свою промышленность и военно-промышленный комплекс. И это ведь наша тема! Мы здесь давно работаем.
Еще одна конкретная задача – ежегодно выпускать новые модели станков с программным управлением под полную потребность наших предприятий и выходить на мировые рынки. Мы же машиностроительная страна! Без современных станков какое машиностроение?
Поэтому отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч промышленных работников.
Александр Лукашенко:
Второе. Локализация и кооперация. Как уже говорил, произвести абсолютно все невозможно и не нужно. Но рационально использовать потенциал сотрудничества со всеми партнерами Беларуси – объединять производственные компетенции, решать задачи по ключевым технологиям – критически важно. Требуется масштабировать практику запуска сборочных производств за рубежом.
Таких предложений по совместным сборкам очень много. Особенно в Африке. Нужны полные актуальные перечни проектов в промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике.
В будущем пятилетии следует реализовать минимум 25 крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе. Мы имеем перспективные задумки и наработки: создание белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика и доильного робота, восстановление компетенций в судостроении на Пинском заводе.
Все эти производства крайне важны для будущего Беларуси. Надо фактически в ручном режиме контролировать все названые стройки. На стоящие проекты в стране всегда найдутся ресурсы.