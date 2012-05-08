Лукашенко: Растут золотовалютные резервы и экспорт. Замедлены темпы инфляции

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в Овальном зале Дома правительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Необходим мощный, стремительный рывок вперед. Это касается всех сфер жизнедеятельности государства. И прежде всего фундамента – экономики.

Новому поколению – обновленную экономику. Это главный лозунг нашего времени.

В прошлом году в условиях максимального за всю историю страны роста цен на нефть и газ наша экономика не остановилась. Хорошо стартовал и 2012 год. В первом квартале страна вышла на положительное сальдо внешней торговли, приток валюты 1 млрд 300 млн долларов выше оттока. Растут золотовалютные резервы и экспорт. Замедлены темпы инфляции. Постепенно растут доходы людей, уровень безработицы практически на нуле. Даже международные эксперты, не питающие к Беларуси особой любви, признают, что нам удалось выстроить успешную антикризисную политику. Сегодня можно уверенно сказать: сложный период истории нашего государства мы проходим достойно.