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Лукашенко: Растут золотовалютные резервы и экспорт. Замедлены темпы инфляции

08 мая 2012 11:13
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Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в Овальном зале Дома правительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Необходим мощный, стремительный рывок вперед. Это касается всех сфер жизнедеятельности государства. И прежде всего фундамента – экономики.
Новому поколению – обновленную экономику. Это главный лозунг нашего времени.
В прошлом году в условиях максимального за всю историю страны роста цен на нефть и газ наша экономика не остановилась. Хорошо стартовал и 2012 год. В первом квартале страна вышла на положительное сальдо внешней торговли, приток валюты 1 млрд 300 млн долларов выше оттока. Растут золотовалютные резервы и экспорт. Замедлены темпы инфляции. Постепенно растут доходы людей, уровень безработицы практически на нуле. Даже международные эксперты, не питающие к Беларуси особой любви, признают, что нам удалось выстроить успешную антикризисную политику. Сегодня можно уверенно сказать: сложный период истории нашего государства мы проходим достойно.

# Экономика # Инфляция в Беларуси # Александр Лукашенко # Послание Президента Беларуси # Послание Президента белорусскому народу и парламенту - 2012

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