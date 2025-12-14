Послание Президента народу и Парламенту станет центральным событием ВНС – Лазуткин

Одним из центральных событий ВНС станет Послание Президента народу и Парламенту. Это ежегодное обращение, в котором глава государства подводит итоги и определяет стратегические цели в разных областях – от медицины до ВПК. Но в 2025 году, как считают политологи, акцент может быть сделан на вопросах внешней политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Послание Президента будет отвечать на вопросы мира и войны. Там традиционно есть социальная сфера, медицина, здравоохранение. Каждое министерство получает некую команду, некую задачу, как работать. Но самое интересное и важное – внешняя политика. Весь этот год она была неопределенная. И сейчас Президент подведет некие итоги.

От того, как сегодня будет развиваться этот переговорный процесс, зависит не просто следующий год, а вообще весь мирный трек. Он продолжится в Украине, и мы увидим какое-то завершение конфликта. Либо это будет еще года два вооруженное противостояние, схватка, как сейчас. К сожалению, мы на такой развилке. Президент нам покажет, какая сегодня линия более вероятна.