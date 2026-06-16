Культовые позывные «Славянского базара» зазвучали на главных часах Витебска

Витебск в ожидании «Славянского базара». 16 июня на исторической башне Ратуши города зазвучали культовые позывные Международного фестиваля искусств – знак того, что праздник уже на пороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До завершения «Славянского базара» эта мелодия будет встречать жителей и гостей Витебска. Кстати, башенные часы – не просто древний механизм, а настоящая музыкальная копилка, насчитывающая около 150 мелодий.

Анатолий Свирко, инженер-энергетик Витебского областного краеведческого музея:

«Любимый город» только дважды повторяется в 8:00 и в 13:00. «Столица областная» идет, гимн, потом церковные службы в 10 часов и в 17 часов. Каждый час мелодия. Люди просят, не знаю почему, Полонез Огинского.

В 2026 году витебская Ратуша станет центром притяжения для ценителей живописи, истории и редких коллекций. Областной краеведческий музей подготовил более 10 уникальных выставочных проектов. Многие будут впервые презентованы в Беларуси.