Как прошёл первый день ВНС, разберут в ток-шоу «По существу»

На заседании Всебелорусского народного собрания будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС?

На эти вопросы ответят спикеры на площадке ток-шоу «По существу». Этим вечером сразу после вечернего выпуска новостей в прямом эфире смотрите спецвыпуск проекта. Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.