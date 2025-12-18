Прямой эфир

Как прошёл первый день ВНС, разберут в ток-шоу «По существу»

18 декабря 2025 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На заседании Всебелорусского народного собрания будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? 

На эти вопросы ответят спикеры на площадке ток-шоу «По существу». Этим вечером сразу после вечернего выпуска новостей в прямом эфире смотрите спецвыпуск проекта. Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Ток шоу начнется сразу после вечерних новостей на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание # Послание Президента Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«БелЭкспо» встречает первых гостей экспозиция «Моя Беларусь», приуроченной к ВНС
18 декабря 2025 08:50

«БелЭкспо» встречает первых гостей экспозиция «Моя Беларусь», приуроченной к ВНС

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»
18 декабря 2025 08:34

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»

В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь»
18 декабря 2025 08:33

В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь»