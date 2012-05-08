Лукашенко рассказал, какие проекты в Беларуси получат преимущественное развитие

Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Были затронуты все сферы – от экономики и политики до охраны природы. Глава государства обозначил приоритеты, по которым будет двигаться страна. По сути, это ориентир, как развиваться отраслям дальше. Основный упор – на экономический блок. Ставка сделана на инвестиции, инновационные и высокопроизводительные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Необходим мощный, стремительный рывок вперед. Это касается всех сфер жизнедеятельности государства. И прежде всего фундамента – экономики.

Новому поколению – обновленную экономику. Это главный лозунг нашего времени.

В прошлом году в условиях максимального за всю историю страны роста цен на нефть и газ наша экономика не остановилась. Хорошо стартовал и 2012 год. В первом квартале страна вышла на положительное сальдо внешней торговли, приток валюты на 1 млрд 300 млн долларов выше оттока. Растут золотовалютные резервы и экспорт. Замедлены темпы инфляции. Постепенно растут доходы людей, уровень безработицы практически на нуле. Даже международные эксперты, не питающие к Беларуси особой любви, признают, что нам удалось выстроить успешную антикризисную политику. Сегодня можно уверенно сказать: сложный период истории нашего государства мы проходим достойно.

Для того, чтобы придать новые качества всей нашей экономической деятельности, в ближайшей перспективе предстоит сосредоточить усилия на нескольких основополагающих направлениях. Первое из них – модернизация экономики. Сегодня мы вышли на границу производственных возможностей традиционной экономики. Наши производители должны стать конкурентоспособными в экономике самых высоких стандартов потребления. Для решения этой задачи нужны эффективные экономические инструменты и стимулы, а также грамотные управленческие действия.

Суть нашего экономического курса – создание новых высокопроизводительных рабочих мест на действующих и вновь создаваемых предприятиях, стимулирование самозанятости, предпринимательской инициативы, повышение ответственности каждого за себя, свою семью, свою страну.

Преимущественное развитие должны получать проекты, которые, во-первых, ориентированы на местное сырье, во-вторых, нацелены на импортозамещение, в-третьих, создаются в малых и средних городах, в-четвертых, экспортоориентированы, в-пятых, обеспечивают высокий уровень рентабельности и производительности труда, а значит и заработной платы.