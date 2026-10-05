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Новости по тегу #Посевная кампания

Озимыми зерновыми в Беларуси засеяно более 1 млн 330 тыс. гектаров
05 октября 2026 07:41

Озимыми зерновыми в Беларуси засеяно более 1 млн 330 тыс. гектаров

Белорусские аграрии выходят на финишную прямую осенней посевной
05 октября 2026 05:42

Белорусские аграрии выходят на финишную прямую осенней посевной

В Гомельской области посеяно более 60% озимых культур
28 сентября 2026 18:42

В Гомельской области посеяно более 60% озимых культур

Белорусские аграрии завершают сев озимого рапса
25 августа 2026 17:21

Белорусские аграрии завершают сев озимого рапса

В Беларуси полностью завершен сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей
01 июня 2026 07:59

В Беларуси полностью завершен сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей

В Беларуси увеличили посевы кукурузы. О планах на урожай рассказали в Минсельхозпроде
31 мая 2026 17:45

В Беларуси увеличили посевы кукурузы. О планах на урожай рассказали в Минсельхозпроде

Аграрии Беларуси перевыполнили план ярового сева
27 мая 2026 10:36

Аграрии Беларуси перевыполнили план ярового сева

Аграрии Беларуси завершают сев яровых культур
25 мая 2026 11:28

Аграрии Беларуси завершают сев яровых культур

Работы выполнены на 98% – в Беларуси практически завершена посадка картофеля
22 мая 2026 11:12

Работы выполнены на 98% – в Беларуси практически завершена посадка картофеля

В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур
20 мая 2026 10:38

В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую
20 мая 2026 05:53

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров
19 мая 2026 14:11

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров