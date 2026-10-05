Новости по тегу #Посевная кампания

План работ выполнен на 89 %.
В регионах мобилизованы все ресурсы. Хорошая техническая оснащенность хозяйств, запас качественных семян, минеральных удобрений и опытные механизаторы – все это позволяет проводить работы в оптимальные агротехнические сроки.
Рассказываем, как ведутся работы на юго-востоке страны.
План посева культуры сохранился на уровне прошлого года.
Сейчас аграрии заняты заготовкой зеленых кормов.
Тему урожая «царицы полей» затронули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
По информации Минсельхозпрода, в стране этими культурами занято 2 миллиона 317 тысяч гектаров площадей, что на 6 тысяч гектаров превышает план.
По данным Минсельхозпрода, план выполнен практически полностью, несмотря на неустойчивую погоду.
Сельхозпроизводители Витебского района рассчитывают на хорошую урожайность – около 300 центнеров с гектара. Под картофель здесь выделили полтысячи гектаров, а его выращиванием занимаются три хозяйства.
Брестская область первой в стране завершила сев яровых культур.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают: сев всех яровых необходимо завершить до 25 мая.
В Минской области в период массовой заготовки кормов будут работать около 2 тысяч единиц техники. В планах – заложить не менее 3,5 миллионов тонн сенажа и около 4 миллионов тонн силоса.
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