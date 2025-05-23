Аграрии Минской области борются с последствиями весенних заморозков

Сельхозорганизации центрального региона в эти дни активны на полевых работах. Так, местами аграрии пересевают кукурузу – для этого есть резерв семян, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причина – долгосрочные майские заморозки. Одновременно во всех районах продолжается первый укос трав. По его итогам аграрии области планируют собрать более миллиона тонн кормов. Сейчас они вносят в почву удобрения и готовятся ко второму укосу, который ожидается более результативным.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Активно сегодня ведут уже районы уборку. Это некоторые районы – Слуцкий район, Клецкий район, это более южная зона. Сегодня подключаются Солигорский, Любанский регионы, ну и, соответственно, центрально будет и северная часть. Стоит задача в максимально сжатые сроки, согласно нашим возможностям и технической возможности. Техника готова убрать в свое время на первый укос, соответственно, подкормить и получить полноценный второй укос. На сегодня основная задача стоит – пересев кукурузы. Почему? Потому что с учетом заморозков, которые мы с вами наблюдаем, мы впервые, наверное, сталкиваемся с такими природно-климатическими условиями по агротехническим срокам. Сегодня данная культура еще подходит и может вырасти.

Всего за этот сезон в планах аграриев заготовить более трех миллионов тонн травянистых кормов. В помощь – новые машины «Гомсельмаш». Накануне сельхозорганизации Минской области получили 80 новых зерно- и кормоуборочных комбайнов от холдинга.