В Брестской области увеличили посевные площади кукурузы из-за весенних заморозков

В Брестской области увеличили площади под кукурузу. Из-за заморозков часть травяных и зерновых наделов не удалось спасти, на этих гектарах приступили к севу кукурузы. Суммарно царица полей заняла более четверти миллиона гектаров. В регионе принялись и за закладку трав первого укоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Дубравушка-Агро» Брестского района получают два урожая с одних и тех же гектаров. Сперва убирают озимые культуры на зеленый корм. А затем на их месте высевают семена кукурузы. От пахоты до уборки в полях механизатор в третьем поколении Александр Ющук. На семью приходится целый век трудового стажа. Мужчина – рекордсмен в хозяйстве по числу побед на областных «Дожинках» и даже обладатель ключей от автомобиля из рук Президента. Подрастает в семье механизатора и достойная смена – сын учится в сельхозакадемии.

Александр Ющук, механизатор сельхозпредприятия «Дубравушка-Агро»: Нравится сеять, пахать, работать в поле. Нравится хороший урожай. Смотришь, как посевы сходили. Я уже втянут в эту работу. А так она непростая, с утра до ночи работать. Главное – старание. И будет механизатор.

Юрий Менделев, главный агроном сельхозпредприятия «Дубравушка-Агро»:

Молоко – это основная статья дохода нашего хозяйства. И структура пассивных площадей была немножко уменьшена в сторону увеличения трав. В этом году мы посеяли 870 гектаров молодых трав, клеверов, люцерны, чтобы накормить скот.

В Брестской области изначальный отведенный клин под кукурузу увеличили на 17 тысяч гектаров за счет участков, пострадавших от заморозков. Общая площадь кукурузы составит 260 тысяч гектаров.