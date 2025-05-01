Несмотря на Первомай, продолжаем трудиться – посетили сельхозпредприятие «1 Мая»
Праздник Первомая в 2025 году пришелся аккурат на середину самой короткой рабочей недели в году. Правда, такое приятное для многих совпадение, разумеется, не коснулось тех, кому в эти весенние дни дорога каждая погожая минута. В стране завершается посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И от слаженного труда всех ее участников, разумеется, будет зависеть осенний результат.
Наши корреспонденты в этот праздничный, но не дня всех выходной день отправились на сельхозпредприятие, которое носит имя Первомая.
Несмотря на выходной день, работа в поле кипит с самого утра. Сельхозпредприятие «1 мая» уже 75 лет как держит марку и оправдывает свое трудовое название. Сейчас все силы аграриев сосредоточены на севе кукурузы. Под «царицу полей» здесь отвели 1 300 гектаров. В помощь механизаторам – новая мощная техника, которая справится с любой задачей.
Кирилл Мякиш, механизатор сельхозпредприятия «1 Мая»:
Несмотря на 1 Мая, трудимся, работаем, обслуживаем трактор, сеялку, засыпаем.
Не допускают простоев и в животноводстве. На молочно-товарной ферме «Леоновичи» недавно возвели помещение для молодняка. Оно рассчитано на 250 голов.
Анна Кухто, оператор по откорму крупного рогатого скота МТФ «Леоновичи» сельхозпредприятия «1 Мая»:
Выходных у них нет по поводу еды, поэтому надо работать. Не считаемся с работой и со временем мы точно не считаемся. Работаем на результат.
Рядом идет строительство еще одного помещения для молодняка. Работы начали в этом году.
Сергей Осипенко, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «1 Мая»:
Мы планируем еще строительство сделать на комплексе «Дубейки». Там будет здание строиться другим способом, если у нас до сих пор животное над кормом находится на решетках, то здесь будет уже другое содержание.
Первомай – это праздник тружеников, которые ежедневно вносят свой вклад в завтрашний день родной страны. Будущих профессионалов готовят в университетских аудиториях. Брестский технический работает в тесном тандеме с организациями-заказчиками, в числе которых флагманы белорусской экономики – МАЗ, Тракторный завод и БЕЛАЗ. В стенах вуза рождаются инновационные идеи в области машиностроительных технологий, экологии, робототехники, которые потом успешно внедряются на производстве.
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