Несмотря на Первомай, продолжаем трудиться – посетили сельхозпредприятие «1 Мая»

Праздник Первомая в 2025 году пришелся аккурат на середину самой короткой рабочей недели в году. Правда, такое приятное для многих совпадение, разумеется, не коснулось тех, кому в эти весенние дни дорога каждая погожая минута. В стране завершается посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И от слаженного труда всех ее участников, разумеется, будет зависеть осенний результат. Наши корреспонденты в этот праздничный, но не дня всех выходной день отправились на сельхозпредприятие, которое носит имя Первомая.

Несмотря на выходной день, работа в поле кипит с самого утра. Сельхозпредприятие «1 мая» уже 75 лет как держит марку и оправдывает свое трудовое название. Сейчас все силы аграриев сосредоточены на севе кукурузы. Под «царицу полей» здесь отвели 1 300 гектаров. В помощь механизаторам – новая мощная техника, которая справится с любой задачей.

Кирилл Мякиш, механизатор сельхозпредприятия «1 Мая»:

Несмотря на 1 Мая, трудимся, работаем, обслуживаем трактор, сеялку, засыпаем. Не допускают простоев и в животноводстве. На молочно-товарной ферме «Леоновичи» недавно возвели помещение для молодняка. Оно рассчитано на 250 голов.

Анна Кухто, оператор по откорму крупного рогатого скота МТФ «Леоновичи» сельхозпредприятия «1 Мая»:

Выходных у них нет по поводу еды, поэтому надо работать. Не считаемся с работой и со временем мы точно не считаемся. Работаем на результат. Рядом идет строительство еще одного помещения для молодняка. Работы начали в этом году.