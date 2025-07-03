В эмоциях, лицах и главных победах народа – как прошёл День Независимости в регионах Беларуси

Белорусы по всей стране ярко встречают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гордость за подвиг наших предков, благодарность поколению-победителей, которые смогли вернуть облик городам и отстроить мирную жизнь, и любовь, в которой мы признаемся сегодня друг другу. Все это объединяет нас и, без сомнений, является главным достижением за 81 год. В эмоциях, лицах и главных победах народа – этот день глазами наших корреспондентов.

Четыре квадратных километра цитадели и несколько сотен защитников заставили едва ли не впервые оступиться армию Европы в 1941-м.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестская крепость-герой – красноречивый ответ многим поколениям белорусов, на что мы способны ради своей свободы и независимости. Десятки людей с россыпью алых цветов – благодарность к Вечному огню. Патриотизм, гордость и благодарность – в условиях вызовов что, если не достижение? Память живет в поколениях, а среди нас по-прежнему есть защитники.

Я горжусь службой в силах специальных операций. Ведь это самые лучшие войска Беларуси. Они готовы первыми пойти в бой и защитить нашу Родину, страну. На плитах некрополя Брестской крепости – имя политрука Ильи Семочкина. Увы, не ему, а его сыну судьбой было предначертано выжить и стать поколением-победителем.

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:

Белорусам есть чем гордится. Не только город мы сделали. Деревни, прекрасный вид, в цветах. Любо-дорого посмотреть. Все любят свою страну.

Гордится своим, белорусским. В истории наших промышленных гигантов – и подвиг, и победа, и взгляд в будущее. В самом сердце Гродно оценивали и пробовали продукцию 40 предприятий. Гродненский стеклозавод с вековым прошлым вступил в новую эру развития. 5 лет назад Президент поручил создать новое высокотехнологичное производство по выпуску стеклянной тары, а в апреле прошлого лично убедился, что проект превзошел все ожидания. Мощности выросли наполовину. С заботой об экологии.

Александр Лянцевич, исполняющий обязанности генерального директора Гродненского стеклозавода:

Мы довольны и гордимся тем, что мы создали, и тем, что у нас сегодня есть. Должны думать не только о себе, но и о наших будущих поколениях. В стекле все сохраняется. Это в первую очередь. Во вторую, стекло может бесконечное количество раз перерабатываться, мы не наносим вред экологии. В День Независимости названы имена обладателей звания «Человек года» – в списке 24 жителя Гомельщины, которые каждый день вносят вклад в развитие и процветание Беларуси. Среди них – один из основателей детской службы интенсивной терапии и реанимации в регионе Вячеслав Ижаковский, который более 40 лет посвятил детской медицине.

Вячеслав Ижаковский, врач-методист Гомельской областной детской клинической больницы:

Сейчас мы работаем на очень высоком уровне, способны оказать любую помощь детям, начиная с рождения. Звание, которое мне сегодня присвоили, оно очень почетно, но я думаю, что это звание я заслужил вместе со своим коллективом детской больницы. В самом сердце нашей страны – Курган Славы. Больше чем мемориал, который вобрал горсть земли из каждого уголка Беларуси. Столичный регион развернул летопись – от времен народных традиций до новейших технологий в промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере.