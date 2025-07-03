«Мы смогли учиться на чужих ошибках». Депутат о роли каждого белоруса в обеспечении национальной безопасности

Одно из главных достижений Беларуси за 30 лет – это ее национальная безопасность, что особенно важно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гостях программы Новости «24 часа» на СТВ Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Екатерина Забенько, ведущая:
Поздравляя друг друга с Днем Независимости, уже принято желать мирного неба в Беларуси. Это то, чем мы гордимся много лет, за что благодарим руководство нашей страны. Военные под национальной безопасностью как раз таки и понимают мирное небо. Что в Беларуси делается для сохранения той самой национальной безопасности? И почему так важен вклад каждого человека, а не только силового блока нашей страны?
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нет у нас в стране людей, которые в большей или меньшей степени не занимаются вопросами обеспечения национальной безопасности. Это результат ежедневной кропотливой работы руководства государства, нашего главы государства, местных органов власти, руководителей коллективов, любых коллективов, чтобы это, может быть, даже неосознанное чувство сопричастности стало характерным для наших белорусов. Если о силовом блоке, то за годы независимости сделано очень много.
Мы смогли учиться на чужих ошибках. Жалко, обидно, горько, что наши даже ближайшие соседи этих ошибок совершают очень много. Но для нас это хорошая наука. Та обстановка, которая сейчас сложилась вокруг нашего государства, вблизи государственной границы нашей, она тоже не способствует благодушию.
Подробнее в видеоматериале.