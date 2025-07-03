«Мы смогли учиться на чужих ошибках». Депутат о роли каждого белоруса в обеспечении национальной безопасности

Одно из главных достижений Беларуси за 30 лет – это ее национальная безопасность, что особенно важно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гостях программы Новости «24 часа» на СТВ Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Екатерина Забенько, ведущая:

Поздравляя друг друга с Днем Независимости, уже принято желать мирного неба в Беларуси. Это то, чем мы гордимся много лет, за что благодарим руководство нашей страны. Военные под национальной безопасностью как раз таки и понимают мирное небо. Что в Беларуси делается для сохранения той самой национальной безопасности? И почему так важен вклад каждого человека, а не только силового блока нашей страны?