Такой весны не помнят 40 лет. Как белорусы спасают урожай от майских заморозков

Весна в этом году не отличается постоянством. Со сложными погодными условиями столкнулись белорусские аграрии. Заморозки и отсутствие дождей отразились на сельскохозяйственных культурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего пострадали от капризов погоды центральный и западные регионы. Только в Гродненской области после череды ночных минусов повреждены свыше 46 тысяч гектаров полей, некоторые участки надо пересевать.

Семена кукурузы ровными рядами механизаторы укладывают в землю. Но еще буквально вчера на этом поле росла озимая пшеница. Если после первых ночных заморозков культура пострадала слегка, то последующие скачки температур постепенно превратили поле в пожелтевший сухостой. Растения было не спасти. В сельхозпредприятии «Прогресс-Вертелишки» решили пересеивать все 70 гектаров. И выбор пал на кукурузу на силос.

Галина Буро, корреспондент:

Это хозяйство в Гродненском районе едва ли не больше всех пострадало от весенних заморозков. Ночные температуры здесь доходили до -6 градусов. Такой сложной весны старожилы не припомнят за последние 40 лет.

Больше всего культуры пострадали от заморозков в низинах и на торфяниках. Не пощадили ночные минусы и цветущие сады. И отминусовали не только от запланированного урожая, но и от бюджета хозяйства.

Владимир Романович, заместитель директора сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:

У нас произошла гибель озимых зерновых, это 105 гектаров, и 65 гектаров озимого рапса погибло. Сейчас пересеваем кукурузой. Также пострадала у нас многолетняя злаковая трава люцерна. Частично пострадал и плодовый сад. Также хозяйство понесло существенные затраты на покупку дополнительных семян, обработку почвы, посев.

Хлебные поля аграрии стараются спасти. Здесь с одной стороны дороги яровая тритикале, с другой – пшеница. Есть надежда, что растение удастся вернуть к жизни с помощью подкормок.

Надеемся, что точка роста еще жива. Поэтому сейчас подкормили азотными удобрениями, чтобы как-то спровоцировать немножко рост растений.