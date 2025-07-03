«Время новых побед» – музыкальный подарок белорусам от СТВ

День Независимости – это не просто дата в календаре, это символ нашего единства. Мы вспоминаем о наших дедах и прадедах, кто боролся за право жить в свободной стране в Великую Отечественную войну, о тех, кто своим трудом и верой возрождал наши города. Это праздник гордости за наши достижения. 3 Июля – это напоминание о ценности независимости, которую так дорого достичь и так важно сохранить. В каждом сердце белоруса живет глубокое чувство благодарности и ответственности – продолжать строить сильное государство, сохранять единство и смотреть в будущее с уверенностью.

Для наших телезрителей есть подарок – воспитанники Дворца детей и молодежи исполнили композицию «Время наших побед».