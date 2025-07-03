В Беларуси есть много вещей, чем можно гордиться! Андрей Гузель о «Марафоне единства»

Национальная безопасность – залог спокойствия и стабильности в нашей стране. За годы независимости сделано многое. Мы отошли от пропасти в 1990-е, сохранили государство и сейчас занимаемся уже вопросами развития и совершенствования. Достижения в промышленности, здравоохранении, образовании в социальной сфере, мир, спокойствие и гармония в общественной жизни достигаются совместными усилиями, единством и ответственностью каждого. О наших общих достижениях, о том пути, который белорусы прошли вместе, о людях и событиях – всем белорусам рассказали участники и организаторы масштабной общественно-культурной акции «Марафон единства». Проект охватил все регионы Беларуси. В гостях программы Новости «24 часа» на СТВ Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства».

Екатерина Забенько, СТВ:

Чем «Марафон единства» запомнился организаторам? Белорусы до сих пор, наверное, под впечатлением, но и для многих организаторов это было впервые. Андрей Гузель, представителем рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства», директор ООО «Музыкальная медиакомпания»:

Я могу сказать о том, что мы сегодня до эфира уже вспомнили много событий и мероприятий, связанных с «Марафоном единства», но для меня как организатора и для всей рабочей группы он запомнился послевкусием. Когда все получилось, когда все закончилось, ты видишь отзывы людей, ты видишь высочайшую оценку главы государства. Ты понимаешь, что все, что ты сделал вместе с командой, не зря. И вот это послевкусие – оно самое дорогое, наверное. И очень важно для каждого из нас.