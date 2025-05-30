Весенние посевы, которые были повреждены во время заморозков, восстановлены – Гракун

Несмотря на сложные погодные условия, план на урожай 2025 года не меняется. Весенние посевы, которые были повреждены или погибли во время заморозков, восстановлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Идеальных погодных условий у нас нет, но агропромышленный комплекс знает, как работать при любых условиях: и при заморозках, и при жаре. Те технологии, которые сегодня разрабатываются учебными институтами Национальной академии наук, внедряются в производство, позволяют нам минимизировать эти последствия. Бывает, что много влаги, но с учетом того, что вы видели, какая была зима бесснежная, весна. Земля истощилась, и одним из условий таких заморозков был недостаток влаги. Сегодня мы получаем влагу, я хочу сказать, мы радуемся, что она есть. Это наш урожай.