В Заславле активно готовятся к проведению областного праздника «Дожинки-2025»

В Минской области завершаются весенне-полевые работы. На финише сев сахарной свеклы, льна. Центральный регион лидирует в стране по темпам сева кукурузы. Эти работы выполнены на 90 %. Параллельно хозяйства ведут первый укос трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область активно готовится провести областной праздник тружеников села «Дожинки-2025». В 2025 году хлебный фест примет Заславль. Он совпадет с юбилеем города, которому исполнится 1040 лет. К «Дожинкам» существенно обновят инфраструктуру. Отремонтирует жилые здания, дорожное покрытие. Преобразится и исторический центр города. Появятся велодорожка, скейт парк, малые архитектурные формы. Также обновят уличное освещение. Подарком для местных жителей станет и новый молодежный парк.

Николай Жук, первый заместитель председателя Минского райисполкома:

Основная цель – это улучшить качество жизни населения. Поэтому больше внимания мы уделяем системе жилищно-коммунального хозяйства. Это как и ремонты домов, дворовых территорий, устройство дополнительных пешеходных связей. Стараемся акцентировать внимание на более красивое озеленение, придать ландшафту какой-то вид. Вот этими работами мы непосредственно сейчас и занимаемся.

В Заславле развивается социальная сфера. Завершается строительство новой поликлиники, модернизируется дом культуры. Впереди ремонт нескольких учреждений образования. Кроме того, в городе создадут музей под открытым небом «Заславль в эпохах».