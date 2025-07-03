Тысячи добрых слов – как настоящие друзья поздравили Беларусь с Днём Независимости
Радость праздника вместе с белорусами разделяют жители разных уголков планеты. Тысячи поздравительных посланий 3 июля пришли в нашу страну – дружеские, личные, семейные и, разумеется, официальные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления с Днем Независимости в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа сегодня весь день поступают от руководителей государств, международных организаций и интеграционных объединений, а также политических и общественных деятелей.
Их география невероятно широка: от наших стратегических партнеров России и Китая до государств на дальней дуге. Индия и Пакистан, ОАЭ и Вьетнам – десятки стран, которые видят в Беларуси надежного партнера и сегодня поздравляют нашу страну с праздником.
От далекой Африки до близких географически и по духу стран. На разных языках, но одинаково искреннее пожелание в адрес всех нас с Днем Независимости. В поздравительных телеграммах по случаю главного государственного праздника тысячи добрых слов.
Одним из первых Александра Лукашенко и всех белорусов с Днем Независимости поздравил Владимир Путин. Значимо и символично. С братской стороной нас связывает общая история, трагическая и героическая. Мы сегодня плечом к плечу.
И как бы ни испытывали на прочность союзные взаимоотношения, Минск и Москва демонстрируют непоколебимость своих намерений. В условиях мировой нестабильности это единство очень важно. В своем поздравлении российский лидер это подчеркнул.
Искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному белорусскому народу и лично Александру Лукашенко адресовал председатель КНР. Отношения между Беларусью и Китаем развиваются в духе стратегического и всепогодного партнерства. Важную роль в этом играют личные доверительные отношения между главами двух государств – Александром Лукашенко и Си Цзиньпином.
Недавняя встреча лидеров в Пекине стала очередным подтверждением высокого уровня взаимоотношений. Китай сегодня входит в число ключевых экономических партнеров в Беларуси. Только за 2024 год товарооборот между странами превысил 8,5 миллиарда долларов. В своем поздравлении китайский лидер выразил уверенность, что отношения двух партнеров будут и дальше развиваться взаимовыгодно.
Сразу несколько поздравительных посланий поступили из Казахстана. К поздравлениям присоединился первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Две страны связывают крепкие дружеские отношения и многолетнее стратегическое партнерство.
Будучи участниками Евразийского экономического союза, Беларусь и Казахстан развивают взаимовыгодную торговлю, поддерживают кооперационные связи между предприятиями, а также реализуют совместные проекты в разных отраслях. Особую роль Александра Лукашенко в развитии белорусско-казахстанских отношений подчеркнул Президент Казахстана.
Достигнутый в последние годы и беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений отметил и в своем послании Шавкат Мирзиеев. Минск и Ташкент укрепляют экономические связи и наращивают сотрудничество в самых разных сферах.
Президент Узбекистана убежден, что предстоящая встреча на уровне глав государства откроет новые возможности для дальнейшего расширения партнерства между Беларусью и Узбекистаном.
В том, что двусторонние отношения с Минском будут наполняться новым содержанием, не сомневаются и лидеры других дружественных нам государств – Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана.
С этими государствами у нас много общего, мы понимаем и поддерживаем друг друга. Стремимся выстраивать отношения во благо народов. Впрочем, именно таким образом вести диалог Беларусь готова со всеми государствами, кто настроен на взаимовыгодное сотрудничество.
Поздравление с Днем Независимости Беларуси направила и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Минск и Анкара на протяжении многих лет выстраивают конструктивные и теплые отношения, реализуя совместные проекты в самых разных сферах: от экономики и промышленности до культуры и образования.
Особую динамику партнерству придает личный диалог между лидерами двух стран. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно общаются как по телефону, так и на международных площадках.
Одна из последних очных встреч состоялась год назад на полях саммита ШОС. В своем сегодняшнем поздравлении турецкий лидер выразил уверенно, что ценность многостороннего и результативного сотрудничества между двумя странами еще больше увеличится в нынешний период, когда региональные и глобальные события набирают скорость.
Важный партнер Беларуси в Южной Азии – Индия. В том числе при поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны – партнера БРИКС. Для нас это очень важный шаг.
И сегодня от имени правительства, народа Индии, от себя лично президент этой страны Драупади Мурму по случаю Дня Независимости отметила, что Индию и Беларусь связывают теплые и близкие узы, в основе которых взаимное уважение, доверие и общее стремление к углублению многоплановых отношений.
Об укреплении тесных дружественных связей и перспективах их развития говорится и в поздравлениях президента Пакистана и премьер-министра этой страны. Шахбаз Шариф буквально весной был с официальным визитом в Минске.
В целом отношения Беларуси и Пакистана развиваются достаточно продуктивно, и это несмотря на географическую отдаленность: между Минском и Исламабадом более 5 000 километров.
Основой партнерства остается торгово-экономическое взаимодействие. Товароборот за прошлый год превысил 50 миллионов долларов. Однако потенциал далеко не исчерпан. В этом уверены и лидеры стран.
В числе тех, кто сегодня направил поздравления, Александр Вучич. С Сербией у Беларуси сложились давние крепкие отношения, которые сохранились, несмотря на давление со стороны коллективного Запада. Это яркий пример того, что настоящие партнеры поддерживают друг друга, даже в самые сложные времена.
География поздравлений – свидетельство многовекторной внешней политики Беларуси. Лидеры стран дальней дуги, видя в нас стратегических партнеров, адресуют теплые слова поздравлений белорусскому народу и нашему Президенту. Так, лидер Египта констатировал, что с Беларусью и его страну связывают крепкие двусторонние отношения, основанные на давней дружбе и общих интересах.
Акцент на том, что двусторонние отношения важны не только с точки зрения благополучия государств и народов, но и в контексте построения общего устойчивого будущего, сделал Президент Венесуэлы.
Поздравления продолжают поступать. Список стран пополняется. И помимо уже перечисленных, в нем также Израиль, Саудовская Аравия, Оман, КНДР, Вьетнам, Сингапур, ЮАР, Алжир, Шри-Ланка, Палестина, Никарагуа, Судан, Чад, Мьянма, Таиланд, Бахрейн. Главу нашего государства поздравил Президент ОАЭ и ряд высших должностных лиц этой страны, председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Поздравительные послания поступили также от Генерального секретаря ООН, генсеков ШОС и СНГ, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, генерального секретаря ОДКБ. Также поздравление направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.