Тысячи добрых слов – как настоящие друзья поздравили Беларусь с Днём Независимости

Радость праздника вместе с белорусами разделяют жители разных уголков планеты. Тысячи поздравительных посланий 3 июля пришли в нашу страну – дружеские, личные, семейные и, разумеется, официальные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления с Днем Независимости в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа сегодня весь день поступают от руководителей государств, международных организаций и интеграционных объединений, а также политических и общественных деятелей. Их география невероятно широка: от наших стратегических партнеров России и Китая до государств на дальней дуге. Индия и Пакистан, ОАЭ и Вьетнам – десятки стран, которые видят в Беларуси надежного партнера и сегодня поздравляют нашу страну с праздником.

От далекой Африки до близких географически и по духу стран. На разных языках, но одинаково искреннее пожелание в адрес всех нас с Днем Независимости. В поздравительных телеграммах по случаю главного государственного праздника тысячи добрых слов. Одним из первых Александра Лукашенко и всех белорусов с Днем Независимости поздравил Владимир Путин. Значимо и символично. С братской стороной нас связывает общая история, трагическая и героическая. Мы сегодня плечом к плечу. И как бы ни испытывали на прочность союзные взаимоотношения, Минск и Москва демонстрируют непоколебимость своих намерений. В условиях мировой нестабильности это единство очень важно. В своем поздравлении российский лидер это подчеркнул.

Искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному белорусскому народу и лично Александру Лукашенко адресовал председатель КНР. Отношения между Беларусью и Китаем развиваются в духе стратегического и всепогодного партнерства. Важную роль в этом играют личные доверительные отношения между главами двух государств – Александром Лукашенко и Си Цзиньпином.

Недавняя встреча лидеров в Пекине стала очередным подтверждением высокого уровня взаимоотношений. Китай сегодня входит в число ключевых экономических партнеров в Беларуси. Только за 2024 год товарооборот между странами превысил 8,5 миллиарда долларов. В своем поздравлении китайский лидер выразил уверенность, что отношения двух партнеров будут и дальше развиваться взаимовыгодно.

Сразу несколько поздравительных посланий поступили из Казахстана. К поздравлениям присоединился первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Две страны связывают крепкие дружеские отношения и многолетнее стратегическое партнерство. Будучи участниками Евразийского экономического союза, Беларусь и Казахстан развивают взаимовыгодную торговлю, поддерживают кооперационные связи между предприятиями, а также реализуют совместные проекты в разных отраслях. Особую роль Александра Лукашенко в развитии белорусско-казахстанских отношений подчеркнул Президент Казахстана.

Достигнутый в последние годы и беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений отметил и в своем послании Шавкат Мирзиеев. Минск и Ташкент укрепляют экономические связи и наращивают сотрудничество в самых разных сферах. Президент Узбекистана убежден, что предстоящая встреча на уровне глав государства откроет новые возможности для дальнейшего расширения партнерства между Беларусью и Узбекистаном.

В том, что двусторонние отношения с Минском будут наполняться новым содержанием, не сомневаются и лидеры других дружественных нам государств – Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана. С этими государствами у нас много общего, мы понимаем и поддерживаем друг друга. Стремимся выстраивать отношения во благо народов. Впрочем, именно таким образом вести диалог Беларусь готова со всеми государствами, кто настроен на взаимовыгодное сотрудничество.

Поздравление с Днем Независимости Беларуси направила и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Минск и Анкара на протяжении многих лет выстраивают конструктивные и теплые отношения, реализуя совместные проекты в самых разных сферах: от экономики и промышленности до культуры и образования. Особую динамику партнерству придает личный диалог между лидерами двух стран. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно общаются как по телефону, так и на международных площадках. Одна из последних очных встреч состоялась год назад на полях саммита ШОС. В своем сегодняшнем поздравлении турецкий лидер выразил уверенно, что ценность многостороннего и результативного сотрудничества между двумя странами еще больше увеличится в нынешний период, когда региональные и глобальные события набирают скорость.

Важный партнер Беларуси в Южной Азии – Индия. В том числе при поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны – партнера БРИКС. Для нас это очень важный шаг. И сегодня от имени правительства, народа Индии, от себя лично президент этой страны Драупади Мурму по случаю Дня Независимости отметила, что Индию и Беларусь связывают теплые и близкие узы, в основе которых взаимное уважение, доверие и общее стремление к углублению многоплановых отношений.

Об укреплении тесных дружественных связей и перспективах их развития говорится и в поздравлениях президента Пакистана и премьер-министра этой страны. Шахбаз Шариф буквально весной был с официальным визитом в Минске. В целом отношения Беларуси и Пакистана развиваются достаточно продуктивно, и это несмотря на географическую отдаленность: между Минском и Исламабадом более 5 000 километров.

Основой партнерства остается торгово-экономическое взаимодействие. Товароборот за прошлый год превысил 50 миллионов долларов. Однако потенциал далеко не исчерпан. В этом уверены и лидеры стран.

В числе тех, кто сегодня направил поздравления, Александр Вучич. С Сербией у Беларуси сложились давние крепкие отношения, которые сохранились, несмотря на давление со стороны коллективного Запада. Это яркий пример того, что настоящие партнеры поддерживают друг друга, даже в самые сложные времена.

География поздравлений – свидетельство многовекторной внешней политики Беларуси. Лидеры стран дальней дуги, видя в нас стратегических партнеров, адресуют теплые слова поздравлений белорусскому народу и нашему Президенту. Так, лидер Египта констатировал, что с Беларусью и его страну связывают крепкие двусторонние отношения, основанные на давней дружбе и общих интересах.

Акцент на том, что двусторонние отношения важны не только с точки зрения благополучия государств и народов, но и в контексте построения общего устойчивого будущего, сделал Президент Венесуэлы.