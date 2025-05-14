97% от плана – в Гомельской области завершают посадку картофеля
В Гомельской области завершают посадку картофеля – под эту культуру в регионе отвели 2,5 тысячи гектаров. Несмотря на погодные условия, работы идут по графику – выполнено 97 % от плана. Самые большие площади у Кормянского и Рогачевского районов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хозяйстве «Тихиничи» выращивают около 10 сортов картофеля. От хорошей селекции и строгого соблюдения технологии зависит будущий урожай. В 2025 году сельхозпредприятие планирует собрать урожай в семь тысяч тонн. Для этого почву под второй хлеб готовят еще с осени. Весной закрывают влагу, вносят удобрения и химические препараты от вредителей и болезней.
Ирина Павлюк, агроном-семеновод сельхозпредприятия «Тихиничи»:
Всего у нас хватает. У нас две сажалки, три комбайна уборочных, а подвозка и отвозка техники – тоже хватает. Семенной мы закупаем, когда хотим какой-то сорт новый развести, что-то испытать, либо повышенную репродукцию. Мы всегда покупаем самые высокие репродукции, супер-супер элиты для того, чтобы в дальнейшем их использовать для семенопосадки, на семена.
С задачей по посадке картофеля аграрии юго-восточного региона справятся за несколько дней. При этом низкие температуры этой культуре не страшны, пока клубни не дают всходы. Параллельно в Гомельской области завершается сев овощей.
Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Борщевой набор – это классическая свекла, морковь, капуста и лук. Они у нас уже посеяны в области на 87 %. То есть остались в основном площади за счет капусты поздних сроков посева. Лук – это стратегическая в нашей области культура. 473 гектара у нас запланировано. Осталось чуть менее 20 гектаров досеять. Это в основном фермерские хозяйства по области.
Сеют также спаржевую фасоль – закончить должны к июню. По сахарной кукурузе, которую культивируют в трех районах области, активный сев начнется в 20-х числах мая. К слову, аграрии подстраиваются под потребности внутреннего рынка – площади под лук и картофель в Гомельской области увеличили на 100 и 200 гектаров соответственно.