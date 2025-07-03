Операция «Багратион» – реванш за 41-й. Как освобождали Беларусь

3 июля – это не просто дата в календаре. Это ключевой символ национального возрождения. В ее основе – события, которые закалили и сплотили дух народа: от грандиозной победы в операции «Багратион», освободившей Минск, до неисчислимых страданий и потерь, боль от которых отозвалась в каждой белорусской семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена белорусской независимости и Победы – жизнь каждого третьего жителя страны. А экономические потери в современном эквиваленте исчисляются десятками миллиардов долларов.

День Независимости – мост величия от мая Победы к сегодняшнему дню. Свобода, добытая не чьим-то росчерком пера, а силой и несгибаемой волей всего народа. Праздник, наполненный солнцем и радостью, но рожденный в огне и пепле самой страшной войны. Чтобы осознать истинную цену нашей свободы, мы должны вернуться в то лето 1944-го.

Путь к освобождению начался здесь, у деревни Раковичи, с операции «Багратион». Ее называют вершиной военного искусства и одной из самых масштабных в истории. Для Беларуси это был путь домой.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета Белорусского государственного университета:

Замысел был следующий. Основной удар наносил 3-й Белорусский фронт по направлению Витебска и дальше в сторону Минска, обходя столицу БССР с севера. Что касаемо 1-го Белорусского фронта, он должен был нанести удар по Бобруйску и двинуться в сторону Слуцка, Баранович, охватывая столицу Беларуси с юга. Восточнее Минска, в районе современных Смолевич, планировалось окружить группу армии «Центр», сделать Минский котел, что и было осуществлено впоследствии. Минск будет освобожден 3 июля 1944 года.

«Багратион» стал оглушительным реваншем за 1941 год. События зеркально повторились, но теперь в котлах гибли немецкие дивизии. Темп наступления до 70 километров в сутки. Немецкие генералы назвали это непосредственным приближением чудовищной катастрофы. Впереди было освобождение Европы. Ключом к успеху стала в том числе беспрецедентная секретность.

Сергей Александрович:

Действительно блестяще советские полководцы, которые прошли суровую школу войны, научились воевать. Операция «Багратион» действительно к этому времени – это вершина военного искусства Красной армии. Красная армия двигалась вперед танковыми частями при поддержке пехоты и авиации. Разгром фашистов был полный. Красная армия вступила на территорию Литвы, освободила Вильнюс, вступила на территорию Польши. Была освобождена восточная часть Польши, город Люблин. Операция «Багратион» завершилась 29 августа 1944 года уже на территории Польши. Что касается Беларуси, то последний белорусский город в современных ее границах (Брест) был освобожден 28 июля 1944 года.

Победа пришла, но какой ценой?! Земля, которую освободили, была выжжена дотла. Плата за свободу – жизнь каждого третьего белоруса. Сегодня, когда отдельные страны пытаются умолить подвиг, исказить факты, переписать историю, Беларусь отвечает. Не ради мести, а ради исторической справедливости. На протяжении 4 лет Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа. Неопровержимые факты зверств и чудовищных злодеяний.