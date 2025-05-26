В Могилёвской области планируют получить не менее 1,7 млн тонн сенажа кормовой массы

Могилевская область включилась в работу по заготовке кормов. В этом сезоне регион планирует получить не менее 1,7 миллиона тонн сенажа кормовой массы, которая позволит обеспечить питательный рацион для скота уже к концу июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии делают ставку на эффективную технологию – полосный посев кормовых культур и зеленый конвейер. Такой подход позволяет получить с одного поля до трех урожаев за сезон. Под кормовые травы в регионе отведено 26 тысяч гектаров. Первыми к работам приступили южные районы.

Лилия Гулинская, начальник управления интенсификации растениеводства и мелиорации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

Конечно, в первом укосе нам предстоит скосить многолетние травы на площади практически 170 тысяч гектаров. Для этого сейчас мы провели уже весеннюю подкормку всех многолетних трав, в первую очередь злаковых трав. Я думаю, сейчас температурный режим пойдет вверх и травы начнут интенсивно расти. Влаги достаточно, условия благоприятные для роста. И у нас будет неплохой первый укос трав, с которого стоит задача – собрать не менее 60-70 % сенажа именно из трав первого укоса. Они самые питательные.

Чтобы поддержать продуктивность дойного стада, сельхозпроизводители постепенно увеличивают долю сенажа в кормлении, стремясь достичь соотношения по объему один к одному с силосом. Мониторинг питательности трав проводит областная ветеринарная лаборатория, которая определит оптимальные сроки уборки.