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В Минской области посеяли ранние яровые и лён

07 мая 2025 13:47
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Посевная кампания в центральном регионе продолжается. Аграрии идут в хорошем темпе, несмотря на переменчивую погоду. Ранние яровые и лен уже посеяны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области посеяли ранние яровые и лён-2

Сейчас основное внимание кукурузе. В сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района объемы посевов большие – свыше 3 тысяч гектаров. 70 % работ уже выполнили. Задача – к 15 мая завершить. Задействовано много техники, в том числе и новая.

В Минской области посеяли ранние яровые и лён-4

Петр Голуб, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Работаю в хозяйстве 30 лет, сею кукурузу. Намного все раньше, потому что весна ранняя, климат изменился. Все идет как-то пораньше. 

Параллельно готовятся и к кормозаготовке. В этом сезоне планы прошлогодние. Аграриям хозяйства необходимо заготовить 38 тысяч тонн сенажа и порядка 5 тысяч тонн сена.

# Посевная кампания

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