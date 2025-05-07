В Минской области посеяли ранние яровые и лён

Посевная кампания в центральном регионе продолжается. Аграрии идут в хорошем темпе, несмотря на переменчивую погоду. Ранние яровые и лен уже посеяны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас основное внимание кукурузе. В сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района объемы посевов большие – свыше 3 тысяч гектаров. 70 % работ уже выполнили. Задача – к 15 мая завершить. Задействовано много техники, в том числе и новая.

Петр Голуб, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Работаю в хозяйстве 30 лет, сею кукурузу. Намного все раньше, потому что весна ранняя, климат изменился. Все идет как-то пораньше.

Параллельно готовятся и к кормозаготовке. В этом сезоне планы прошлогодние. Аграриям хозяйства необходимо заготовить 38 тысяч тонн сенажа и порядка 5 тысяч тонн сена.