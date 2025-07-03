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Звучит вся страна – белорусы вместе спели гимн в День Независимости!

03 июля 2025 20:18
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Перенесемся к стеле «Минск – город-герой», где присоединимся к кульминационному праздничному моменту – к акции «Споем гимн вместе». Она давно стала символом национального единства и патриотической гордости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучит вся страна – белорусы вместе спели гимн в День Независимости!-2

Сотни тысяч голосов белорусов слились в унисон, исполняя гимн нашей страны. В режиме онлайн к ним подключились все областные города. Люди разных возрастов и профессий спели главные слова, вложив в каждую строчку любовь к Родине и уважение к ее истории.

Звучит вся страна – белорусы вместе спели гимн в День Независимости!-4

Как только прозвучали последние аккорды гимна, ярким финалом вечера стал красочный салют. Он озарил ночное небо над столицей сразу в шести точках – в парках Победы, имени Павлова и Уго Чавеса, на набережной в парке «Дрозды», возле «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.

# День Независимости

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