Звучит вся страна – белорусы вместе спели гимн в День Независимости!

Перенесемся к стеле «Минск – город-герой», где присоединимся к кульминационному праздничному моменту – к акции «Споем гимн вместе». Она давно стала символом национального единства и патриотической гордости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч голосов белорусов слились в унисон, исполняя гимн нашей страны. В режиме онлайн к ним подключились все областные города. Люди разных возрастов и профессий спели главные слова, вложив в каждую строчку любовь к Родине и уважение к ее истории.