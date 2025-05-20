Гомельские аграрии увеличивают посевы нетипичной для Беларуси сои

В Беларуси близится к финишу посевная кампания. В этом году по ряду причин аграрии пересмотрели планы и слегка изменили структуру посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, на полях Гомельской области сделали ставку на некогда нетипичную культуру. Здесь увеличивают посевы сои. Все больше хозяйств начинают ее возделывать.

Фронт работ на эту неделю – засеять 200 гектаров сои. Бобовую культуру Михаил Лазько возделывает четвертый год. В этом сезоне трудится в полях на новом тракторе с навигатором. Процесс идет быстро и точно.

Михаил Лазько, механизатор сельхозпредприятия «Птицефабрика «Рассвет»:

Нравится, автопилот стоит. Кнопочку нажал – все, он рулит сам, поехал ровно. Вчера садил сорго. Перестроил сеялку, перецепил на зерновую, садил кукурузу. Настроился, сейчас сою садим.

Соя – растение требовательное, любит тепло, влагу и особый состав почв. Однако при должном внимании и соблюдении агротехнологии она сполна возвращает затраченные усилия в виде хорошего урожая.

Лариса Сарасеко, главный агроном сельхозпредприятия «Птицефабрика «Рассвет»:

Сеем с внесением удобрений, то есть с локальным внесением фосфора, потому что его всегда не хватает. Одна из главных проблем сои – это ее низкая конкурентоспособность к сорнякам. То есть лучше, конечно, положить почвенник. И из-за того, что влаги обычно не хватает, мы приняли для себя, что кладем почвенник сразу после посева. Культивация, сев и внесение почвенных гербицидов – все происходит в один день.

В хозяйстве остановили свой выбор на двух сортах, Одесса и Припять. Разный срок созревания посевов влияет на плавность уборки.