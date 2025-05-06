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Белорусские аграрии завершили сев сахарной свёклы

06 мая 2025 06:16
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Весенние полевые работы. Аграрии страны завершили сев сахарной свеклы. Общая площадь, отведенная под сельхозкультуру, составила 107,5 тысячи гектаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии завершили сев сахарной свёклы-2

Задание по севу перевыполнено на 0,3 %. Пять областей уже справились с планом по севу ранних яровых. Завершается сев кукурузы на зерно. Темпы работы выше прошлогодних. Ведется также сев кукурузы на силос и зеленую массу. Динамично идут посадки картофеля и овощных культур. В регионах закладываются новые сады. Хозяйства продолжают запасаться минеральными удобрениями. В почву вносится органика. Чем раньше аграрии проведут весь необходимый комплекс работ, тем больше у растений шансов воспользоваться весенней влагой, которой летом в последние годы не хватает.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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