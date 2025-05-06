Белорусские аграрии завершили сев сахарной свёклы

Задание по севу перевыполнено на 0,3 %. Пять областей уже справились с планом по севу ранних яровых. Завершается сев кукурузы на зерно. Темпы работы выше прошлогодних. Ведется также сев кукурузы на силос и зеленую массу. Динамично идут посадки картофеля и овощных культур. В регионах закладываются новые сады. Хозяйства продолжают запасаться минеральными удобрениями. В почву вносится органика. Чем раньше аграрии проведут весь необходимый комплекс работ, тем больше у растений шансов воспользоваться весенней влагой, которой летом в последние годы не хватает.