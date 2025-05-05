В Минской области завершают посадку картофеля и сев кукурузы

Аграрии Минской области завершают посадку картофеля, активно ведут сев кукурузы. Несмотря на погодные условия, все идет согласно графику. Без простоя. В 2025 году перед аграриями стоит задача нарастить объемы производства картофеля и овощных культур под спрос потребителя. Так, в центральном регионе площадь под второй хлеб увеличили на 20 %. Больше стало земли и под царицу полей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. О ходе посевной кампании в Пуховичском районе – материал Анастасии Близнюк.

Площадь под второй хлеб в сельхозпредприятии увеличили на 15 %. На сегодня уже посажено более 70 % картофеля, а это 550 гектаров. На полях зарекомендовавшие себя белорусские сорта, представлены и новинки – два зарубежных сорта, подходящих для производства чипсов и сухого картофельного пюре.

Артем Громов, первый заместитель директора ОАО «Машпищепрод»:

Сегодня у нас важный этап в сельском хозяйстве – у нас идет посадка картофеля и сев кукурузы. На сегодня мы уже посадили 550 гектар. В день мы садим около 50 гектар. Садим в основном сорта белорусской селекции. У нас это «Вектор», «Бриз», «Журавинка», «Манифест». И выращиваем еще два сорта зарубежной селекции.

Механизатор Дмитрий Королецкий всегда на передовой в разгар полевых работ. Он строго соблюдает все технологические нормы. К каждому полю и каждой культуре у него подход особый. И как следствие, богатый урожай.