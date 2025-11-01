Пустовой: позиция «диктатора» Лукашенко в какой-то мере отвела Европу от ядерных обменов

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Правильных и справедливых шагов мало. Надо еще их информационное сопровождение, медийная защита управленческих решений. Иначе оппоненты так это выкрутят. А раньше кривизну зеркала лжи формировали банальные слухи, сейчас научно-разработанные технологии. Выход в одном – прямом диалоге.

О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Разговаривать с людьми – кредо политики Лукашенко. И внутренней и внешней. В принципе, внешняя политика – инструмент внутренних гарантий. С людьми Лукашенко всегда разговаривал. Вот со времен этой фотографии. Я ее часто показываю с придыханием – каким был наш Первый. Международное признание глобального большинства. Зимбабве встречает танцами. Китай – постановками. А экспертное сообщество Евразии сдержано – аплодисментами.

Это не вскружило голову Александру Лукашенко. «Я не забронзовел», – Президент постоянно напоминает вертикали – так что, мол, не расслабляйтесь. А когда встречается с людьми, это лучшее подтверждение этих слов.