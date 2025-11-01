Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Правильных и справедливых шагов мало. Надо еще их информационное сопровождение, медийная защита управленческих решений. Иначе оппоненты так это выкрутят. А раньше кривизну зеркала лжи формировали банальные слухи, сейчас научно-разработанные технологии. Выход в одном – прямом диалоге.
О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Разговаривать с людьми – кредо политики Лукашенко. И внутренней и внешней. В принципе, внешняя политика – инструмент внутренних гарантий. С людьми Лукашенко всегда разговаривал. Вот со времен этой фотографии. Я ее часто показываю с придыханием – каким был наш Первый. Международное признание глобального большинства. Зимбабве встречает танцами. Китай – постановками. А экспертное сообщество Евразии сдержано – аплодисментами.
Это не вскружило голову Александру Лукашенко. «Я не забронзовел», – Президент постоянно напоминает вертикали – так что, мол, не расслабляйтесь. А когда встречается с людьми, это лучшее подтверждение этих слов.
Лукашенко: для меня белорусский народ самый гордый и величественный – американцы меньше нас. Читать здесь.
Евгений Пустовой:
И если внимательно присмотреться к реакции людей, вначале на лицах есть этакий прищур сомнений, читают же все альтернативные источники. Нам бояться нечего: белорусы умные – разберутся. В финале встречи – 100-процентная поддержка. Харизма? Да. Ораторские технологии? Может быть. Но правду не просто слышишь, ты ее чувствуешь.
Политические манипуляции и информационные вбросы – самые успешные компетенции в арсенале европейского истеблишмента. А теперь они накачивают свою военную мускулатуру, провоцируя и другие страны инвестировать в оружие, а не промышленность. Аргумент сдерживания – тактическое ядерное оружие и система «Орешник». Но корни этого решения плетутся в перестроечное время. Мы вынуждены так реагировать.
Лукашенко назвал главную причину отсутствия прогресса в глобальной деэскалации.
Это Первый заявлял на весь мир на конференции по евразийской безопасности. А здесь уже объясняет наши людям, зачем все это.
Лукашенко про «Орешник»: на Западе должны понимать, что мы можем бахнуть, если будет плохо.
Евгений Пустовой:
Встреча с белорусами снова в Витебске. Теперь с людьми, ради которых Лукашенко неделю назад отчитывал госслужащих. Разнос, критика, разбор полетов – все это громкие слова для заголовков и рилсов. Иначе пролистнут. А это было обычное стимулирующие совещание. Интересное, конечно. Но мир настолько быстрый, что мы уже обсуждаем закрытие литовских границ с Беларусью. Аккурат перед международной конференцией по безопасности. Теперь, даже чтобы поговорить о гарантиях мира в Евразии, надо пройти еще тот квест. Дорогу к европейской безопасности и благополучию перекрывает брюссельское лобби. Теперь в буквальном смысле.
Подробнее в видео.