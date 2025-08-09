Лукашенко: применять ядерное оружие ни Путин, ни я – никто этого не хочет

Мобилизация в Беларуси. Time Первого – удары по самолюбию американцев. И кулуары интервью главному политическому изданию США. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Нас отношения Вашингтон-Брюссель интересуют только с точки зрения гарантий европейской архитектуры безопасности. Да, именно европейской архитектуры. Потому что русская европейская равнина в несколько раз больше эталонной Европы. Лучше не меряться потенциалами. Пустовой: сейчас любой цивилизационный конфликт – это борьба за смыслы. Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Применять ядерное оружие ни Путин, ни я – никто этого не хочет. Мы же не самоубийцы! Мы же это прекрасно понимаем! Но ваши сателлиты, ваши друзья, союзники пусть тоже это поймут. Я открыто говорил: если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю. Поэтому, если не хотите этого, я же вам цели сказал, что мы определили цели. И в соседних государствах. Ну что нам с немцами воевать – сегодня не стоит такой цели. Вон там поляки воюют с немцами фактически. Осталось только стрельнуть в сторону каких-то радиостанций, как это было в прошлом веке. Знаете, с чего началась война – там уже острее отношения. Чего нам туда лезть? А вот если эти полезут, мы ответим. Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

Полезут даже не ядерным оружием? Александр Лукашенко:

Кто ж ядерное оружие будет применять сразу? Мы будем видеть, мы будем готовы ко всему. Вы знаете, что у нас ядерное оружие – и бомбы, и ракеты. Поэтому в зависимости от обстановки мы будем решать эти вопросы. Я даже не говорю о том, что рядом с нами будет в этот момент стоять Россия. Мы этого не хотим, вы не хотите. Значит, войны не будет. Лукашенко о расколе глобального Запада: я склонен считать, что это спектакль. Читать здесь.

Евгений Пустовой:

Пришло время не от худшего к лучшему, а наоборот. Кризис. В политике, экономике, общественных отношениях, и даже в мировом климате. Сейчас даже не высмеешь «абы не было войны» – идет у порога. А на Западе Польша невероятно милитаризируется. «То, что мы не воюем, – народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», – сказал Александр Лукашенко в конце июня. Действительно, чтобы понять беспечный вайб белорусского общества? достаточно окунуться в летнюю атмосферу любого вечера. Все кафе, парковки и места отдыха заняты. А еще дома отдыха и санатории. Так это ж гости стран. В плохие места туристы не едут. А белорусы? А белорусы на дальних или заморских берегах. Не это ли лучшая реклама действующей власти. Ну? как говорят? «так і трэба». А может ведь быть и по-другому. Дефицит качественной еды и воды, природные красоты доступны для избранных... Это прогнозы не футуристов, а социологов. Но, у нас лишний раз покосить траву на родной усадьбе – шквал возмущений. Какие же мы предсказуемые. Не все. А те, кто гордо именуют себя «рассерженными гражданами»? бывшие невероятные. Хавьер, ковид, невероятная лихорадка – что дальше выведет вас из себя? Чтобы прийти в себя, пройдитесь по некоторым улицам Парижа – это территория мигрантов. Или по Крещатику – там сафари ТЦК. Чтобы сохранить свою мирную атмосферу, надо все-таки напрягаться. Президент говорит об этом всем: от аграриев до дипломатов – вот она, наша белорусская мобилизация. Касается и вас, любители критики и гневных комментариев. Ведь залетные дроны – это даже не осколки меняющегося мира. Надо оторваться от калейдоскопа, реальность другая. И какие бы картинки нам не навязывали, смыслы нашей цивилизации незыблемы. Читайте также: Они были инициаторами – Лукашенко о переговорах с делегациями США Оторвать от России – Лукашенко назвал реальную «американскую мечту» Я никогда на двух стульях не сидел – Лукашенко о внешней политике Беларуси