Лукашенко о расколе глобального Запада: я склонен считать, что это спектакль

Мобилизация в Беларуси. Time Первого – удары по самолюбию американцев. И кулуары интервью главному политическому изданию США. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Пустовой: сейчас любой цивилизационный конфликт – это борьба за смыслы. Подробнее.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Чтобы добиться лучшего, надо самим стать лучше. Мы привыкли к хорошему. Быстро и бесповоротно. А мир, тот самый, образцовый, эталонный западный, отвыкает. В США сейчас рост бедности, мелких преступлений, началась новая волна наркомании, обострилось социальное напряжение и локальные конфликты. В Европе проблемы с мигрантами, рост безработицы и, как следствие, рост правых настроений. Запахло жареным. Чем больше Мухамедов, тем чаще аборигены произносят уменьшительно-ласкательное: «Ах, Ади». Вспоминают Гитлера.
И с этими ультраправыми классический глобалист Трамп может договориться быстрее, чем с ультралевыми с разноцветными смыслами. Великая Америка, объединенная Европа. При всей этой политической мишуре у них есть два основных направления: либо конкурировать между собой, либо договариваться. Но ворон ворону, а бывшие торговцы рабами торговцам-рабам глаза не выколют.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я больше склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет, скорее всего, роли распределены. И вот последние эти события говорят о том, что это действительно были распределены роли. Или, если не распределены, то мой любимый Трамп отошел от своей политики и начал мигрировать в сторону западноевропейцев.
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