Мобилизация в Беларуси. Time Первого – удары по самолюбию американцев. И кулуары интервью главному политическому изданию США. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Чтобы добиться лучшего, надо самим стать лучше. Мы привыкли к хорошему. Быстро и бесповоротно. А мир, тот самый, образцовый, эталонный западный, отвыкает. В США сейчас рост бедности, мелких преступлений, началась новая волна наркомании, обострилось социальное напряжение и локальные конфликты. В Европе проблемы с мигрантами, рост безработицы и, как следствие, рост правых настроений. Запахло жареным. Чем больше Мухамедов, тем чаще аборигены произносят уменьшительно-ласкательное: «Ах, Ади». Вспоминают Гитлера.

И с этими ультраправыми классический глобалист Трамп может договориться быстрее, чем с ультралевыми с разноцветными смыслами. Великая Америка, объединенная Европа. При всей этой политической мишуре у них есть два основных направления: либо конкурировать между собой, либо договариваться. Но ворон ворону, а бывшие торговцы рабами торговцам-рабам глаза не выколют.