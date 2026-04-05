Новости по тегу #Полезные ископаемые в Беларуси

Акцент делается на поиск и доразведку месторождений нефти, базальта и гипса.
Это около полусотни видов полезных ископаемых и 14 тысяч месторождений. Беларусь занимает первое место в мире по добыче торфа, третье – по калийным солям, уступая лишь России и Канаде.
Законопроект по вопросам недропользования готовится к рассмотрению в первом чтении. Ожидается, что дальнейшие обсуждения и доработки документа приведут к его окончательному утверждению, что позволит запустить новые механизмы управления недрами уже в ближайшее время.
Черное золото в нашей стране залегает на приличных глубинах. Иногда бурить приходится до 4 километров. Для сравнения: в России или Азербайджане нефть гораздо ближе.
В 2024-м нашим специалистам удалось получить почти два миллиона тонн сырья. В 2025 году планка выше. Об этом на полях международной конференции рассказал гендиректор производственного объединения «Белоруснефть».
По уже сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника лучших представителей сферы чествовали в Минске. Работники отрасли получили заслуженные награды.
Поручение Президента – провести качественную разведку, оценить возможности и получить максимум пользы для экономики из земли.
Точно известно, что в белорусских недрах такие залежи есть. Это установили еще советские ученые. Да и кроме редкоземов, чем мы еще богаты?
«Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров», – отметил Василий Колб.
По геологическим условиям, территории Украины проще для добычи таких ископаемых.
У Президента – кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника.
Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств.
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