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Новости по тегу #Полезные ископаемые в Беларуси

К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси
05 апреля 2026 13:50

К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси

От торфа до чёрного золота: какими полезными ископаемыми богата белорусская земля?
05 августа 2025 17:02

От торфа до чёрного золота: какими полезными ископаемыми богата белорусская земля?

В Палате представителей обсудили изменения в законодательстве о недропользовании
05 августа 2025 16:55

В Палате представителей обсудили изменения в законодательстве о недропользовании

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?
27 июля 2025 16:37

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?

В Беларуси планируют поставить рекорд по добыче нефти
21 мая 2025 11:29

В Беларуси планируют поставить рекорд по добыче нефти

6 апреля геологи отмечают профессиональный праздник
06 апреля 2025 08:20

6 апреля геологи отмечают профессиональный праздник

В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн
05 апреля 2025 16:56

В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн

Редкоземельные металлы. Что это такое, почему стали всем нужны и есть ли они в Беларуси? Рассказал эксперт
09 марта 2025 17:09

Редкоземельные металлы. Что это такое, почему стали всем нужны и есть ли они в Беларуси? Рассказал эксперт

В Беларуси есть редкоземельные металлы и элементы, выявленные ещё в советское время – эксперт
09 марта 2025 17:09

В Беларуси есть редкоземельные металлы и элементы, выявленные ещё в советское время – эксперт

Беларусь обладает схожими с Украиной полезными ископаемыми, но добывать их менее рентабельно – Колб
09 марта 2025 17:09

Беларусь обладает схожими с Украиной полезными ископаемыми, но добывать их менее рентабельно – Колб

«Вы над этим пока и не задумывались». Лукашенко поручил правительству заняться редкоземельными металлами
04 марта 2025 18:01

«Вы над этим пока и не задумывались». Лукашенко поручил правительству заняться редкоземельными металлами

О добыче нефти в Беларуси и новых видах полезных ископаемых. Разговор с Виктором Галановым
20 октября 2024 17:43

О добыче нефти в Беларуси и новых видах полезных ископаемых. Разговор с Виктором Галановым