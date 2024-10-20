О добыче нефти в Беларуси и новых видах полезных ископаемых. Разговор с Виктором Галановым

Антарктида способна еще нас удивить. А что касается белорусской земли, то кажется, что геологическая карта страны уже давно составлена. На территории нашей страны обнаружены залежи калийной и каменной соли, бурого угля, торфа, горючих сланцев. Есть золото и серебро. Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств. Сколько добывают в Беларуси нефти и есть ли новые виды полезных ископаемых, об этом и не только поговорили с замминистра природных ресурсов и окружающей среды Виктором Галановым в программе «Неделя» на СТВ.

О первом в Беларуси Совете геологов Ольга Коршун, ведущая СТВ:

Впервые у нас в стране собирается Совет геологов.

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мы сформировали такую организационную структуру, куда вошли специалисты с опытом горнорудных профессий – это от производства. Сюда же включены специалисты с глубокими знаниями от нашей научной общественности. Отчитаемся о проделанной работе в 2024 году, определим задачи 2025 года. И сегодня уже формируется программа на период 2026–2030. Побьем рекорды СССР?

Ольга Коршун:

Специалисты отмечают, что еще в советское время в Беларуси добывали до 9 миллионов тонн нефти в год. Мы можем восстановиться до этого уровня? Виктор Галанов:

Скорее всего, аналогов тем объемам, которые были в советские времена, – это сегодня невозможно, потому что разведанные скважины истощаются, запасы переходят в категорию трудноизвлекаемых. Вместе с тем мы говорим о том, что запасы или приросты ежегодно увеличиваются благодаря работе и НПЦ по геологии, и «Белоруснефти». Но идет параллельно и добыча. В 2024 году, если взять динамику последних 10 лет, постоянно идет увеличение, хоть небольшое, добычи нефти. Поэтому должен быть определенный баланс. В то же время сегодня используются новые технологии. Основной момент – совершенствование технологии добычи, технологии бурения скважин.

О работе на трудноизвлекаемых скважинах

Ольга Коршун:

У нас есть так называемые трудноизвлекаемые скважины. Мы их осваиваем? Насколько идет эта работа продуктивно, чтобы и эта нефть была экономически выгодной? Виктор Галанов:

Основной нефтедобывающей компанией у нас остается «Белоруснефть», и действительно сегодня более 60 % из всего объема нефти – это трудноизвлекаемые. Используются новые технологии, такие как горизонтальное бурение с технологией гидроразрыва пласта. Это мировые практики, так работает сегодня весь мир, вся нефтедобывающая промышленность. И благодаря технологиям, специалистам, которые работают в этой сфере, мы можем с уверенностью сказать, что для нас недоступных объемов становится все меньше и меньше.

Какой еще потенциал скрывается в белорусских землях?