Работы на глубине 600 метров – комбайн «Умка» уже отбил несколько десятков тысяч тонн руды

Сельское хозяйство – безусловно наш бренд, который хорошо продается. Экспорт приносит неплохие деньги. Но и они нам с неба не падают. Приходится потрудиться. Хотя белорусов трудом не напугать. Всегда умели работать не покладая рук. Потому и санкции, которые так старательно вводят на Западе, не смогли погрузить Беларусь в стагнацию. Хотя били и продолжают бить по самому больному. В 2022-м под западное эмбарго попал белорусский калий, который, надо отметить, тоже хорошо продавался, но на Западе решили, что будет по-другому, и пусть, что называется, весь третий мир подождет. В результате такой отмены пострадали в основном страны Африки, которые в белорусских удобрениях нуждались больше всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что до калийной отрасли Беларуси, то и нам пришлось нелегко. Разорванные контракты дали о себе знать. Но шахты в Солигорске не закрылись. Там и сейчас добывают соль, и работы хватит еще и нашим детям, и внукам. Чтобы освоить такие объемы, белорусские специалисты создали специальную машину. Раньше пользовались импортными. Но лучше иметь все свое. Сейчас наш «Умка» проходит испытания в реальных условиях. Работает на глубине 600 метров. Посмотреть на уникальную разработку в деле – в шахту спустилась и съемочная группа СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас мы находимся в ламповой. Для того чтобы спуститься в шахту, необходима специальная экипировка. Как вы видите, я ее уже надела. Однако самое главное – это самоспасатель и лампа.

– Он служит для того, чтобы вы, находясь в шахте, в аварийной ситуации могли в него включиться и в спокойном состоянии находиться там не менее 5 часов.

Опустившись на самый низ шахты, нам нужно попасть в лавокомплекс. Именно там проходит испытания новый комбайн. Расстояние до него – около 4 километров – мы преодолели на подземном автомобиле.

А вот и он – первый в истории белорусской горнодобычи родной очистной комбайн «Умка-550». И это настоящая промышленная премьера, ведь до этого подобной техники в Беларуси не производили. Вот уж, действительно, дорогу молодым! На руднике «Беларуськалия» наш «Умка» потеснил европейского старичка. Немецкий аналог здесь эксплуатируется с 2013 года.

Все данные о работе комбайна из шахты напрямую поступают производителям. Они фиксируют информацию для дальнейшего совершенствования техники. К слову, на создание «Умки» потребовалось чуть больше года. 80 % комплектующих белорусского производства.

Александр Шалейко, заместитель директора по техническому производству ООО «Машхимпром»:

Нам нужно было совместить большую энергомощность, также гидравлическую систему и большое напряжение. Была затрачена группа из восьми, инженерно-технического состава, также в пиковые моменты мощности завода доходили при производстве этой машины до 50 %.