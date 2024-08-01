В Беларуси с начала сезона добыли первый миллион торфа

Обеспечить энергетическую безопасность страны. С начала сезона в Беларуси добыли первый миллион тонн торфа. Это половина от запланированных на год объемов. Значительный вклад вносит и Минская область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на торфобрикетном заводе «Неман» Столбцовского района уже получили более 90 тысяч тонн черного золота. Основной вид продукции – это топливные брекеты. Их используют для получения тепла и электричества. Сушкой торфа занято два паровых котла, работающих на твердом топливе, и один газовый. Избыток тепла, выделяемый при сушке, идет на нужды поселка.

Андрей Клинчук, директор торфобрикетного завода «Неман»:

Тепловая энергия является нашим побочным продуктом и мы несем такую социальную нагрузку в части горячего водоснабжения и отопления в осенне-зимний период агрогородка Неман. Также мы являемся поставщиками твердого топлива, а именно фрезерного торфа для модульной котельной города Столбцы, которые предназначены для отопления нового микрорайона нашего районного центра.