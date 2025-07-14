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Алена Фалей вышла в основную сетку турнира категории 125 в Португалии

14 июля 2025 18:29
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Алена Фалей вышла в основную сетку турнира категории 125 в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В финале квалификации белоруска оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс. Оппонентка выше в рейтинге более чем на 40 пунктов. Тем не менее, в первой партии солидным преимуществом владела землячка – 6:2, во втором расстановка сил оказалась уже на стороне соперницы – 6:4, а в решающем третьем сете с таким же счетом успех вновь праздновала Фалей. На определение сильнейшей девушкам потребовалось два с половиной часа.

# Теннис

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