Алена Фалей вышла в основную сетку турнира категории 125 в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В финале квалификации белоруска оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс. Оппонентка выше в рейтинге более чем на 40 пунктов. Тем не менее, в первой партии солидным преимуществом владела землячка – 6:2, во втором расстановка сил оказалась уже на стороне соперницы – 6:4, а в решающем третьем сете с таким же счетом успех вновь праздновала Фалей. На определение сильнейшей девушкам потребовалось два с половиной часа.