Беларусь обладает схожими с Украиной полезными ископаемыми, но добывать их менее рентабельно – Колб

Территория Украины богата на полезные ископаемые, которые есть и в Беларуси. Об этом заявил заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии в интервью программе «Неделя» на СТВ.

По геологическим условиям, территории Украины проще для добычи таких ископаемых. «Южная часть нашей территории – так называемый Припятский прогиб, Белорусское Полесье – это погруженная часть. Украинская часть приподнята», – отмечает Василий Колб.

В связи с этим их полезные ископаемые находятся выше, а их добыча будет рентабельнее, в то время как в Беларуси она может оказаться малоэффективной или пока нецелесообразной.