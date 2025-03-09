Прямой эфир

Беларусь обладает схожими с Украиной полезными ископаемыми, но добывать их менее рентабельно – Колб

09 марта 2025 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Территория Украины богата на полезные ископаемые, которые есть и в Беларуси. Об этом заявил заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии в интервью программе «Неделя» на СТВ.

По геологическим условиям, территории Украины проще для добычи таких ископаемых. «Южная часть нашей территории – так называемый Припятский прогиб, Белорусское Полесье – это погруженная часть. Украинская часть приподнята», – отмечает Василий Колб.

В связи с этим их полезные ископаемые находятся выше, а их добыча будет рентабельнее, в то время как в Беларуси она может оказаться малоэффективной или пока нецелесообразной.

# Полезные ископаемые в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Отношения с Европой, судьба Украины, мирный договор – о чём Лукашенко рассказал в интервью?
09 марта 2025 17:04

Отношения с Европой, судьба Украины, мирный договор – о чём Лукашенко рассказал в интервью?

«Пульт с красной кнопкой». Как Минск остался без советского ядерного арсенала
09 марта 2025 16:51

«Пульт с красной кнопкой». Как Минск остался без советского ядерного арсенала

Хоменко: цель личных приёмов одна – решить проблемы людей в рамках законодательства
09 марта 2025 14:22

Хоменко: цель личных приёмов одна – решить проблемы людей в рамках законодательства