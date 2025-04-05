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В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн

05 апреля 2025 16:56
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В первое воскресенье апреля в нашей стране празднуется День геолога. Эта профессия в последние годы набирает популярность, ведь Беларусь взяла курс на освоение своих недр. Поручение Президента – провести качественную разведку, оценить возможности и получить максимум пользы для экономики из земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны, которые сегодня имеют, добывают и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость. На ближайшие годы перед белорусскими геологами стоят амбициозные задачи по освоению минерально-сырьевой базы.

В перспективный вопрос углубилась Галина Буро. 

В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн-2

Урочище «Песковцы», Волковысский район, неподалеку от завода стройматериалов. Согласно архивам и картам еще советских исследований, здесь есть залежи мела. Задача команды белорусской комплексной геологоразведывательной экспедиции – определить площадь размещения породы и глубину залегания. 

В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн-4

Галина Буро, корреспондент:
Разведку ведут с помощью буровой установки. Шнеки углубляют в землю. И за счет вращения витков реборды извлекается полезное ископаемое.

Точечное зондирование почвы позволит специалистам впоследствии составить, словно пазл, общую картину месторождения. Важно понимать, где в недрах залежи мела начинаются и на какой отметке заканчиваются. 

В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн-6

Алексей Яцук, машинист буровой установки Научно-производственного центра по геологии:
Сейчас сделали 22 метра, 22,5 метра. 

И мел еще пока не заканчивается? 
– Не заканчивается, сейчас поднимем, посмотрим. А так, по мелу 35 метров. 
– Предполагается, что здесь будет? 
– Нужно бурить по полезному 35 метров.
– А если он еще и там не закончится, то еще глубже?
– Значит, глубже.

Одновременно геолог Николай Подолинный берет пробы мела для отправки на изучение в лабораторию. Проводит и предварительную оценку породы из каждой скважины.

В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн-8

Николай Подолинный, геолог Научно-производственного центра по геологии:
До 6 метров еще сухой, а после 6 метров пошел водонасыщенный. 

За 35 лет работы геологом Николай Подолинный может практически сходу оценить перспективность месторождения. Все же в геологическую разведку ходил не раз. Будучи советским студентом, выезжал на золотые и алмазные рудники на Чукотку и в Якутию, но местом отработки по распределению все же выбрал Беларусь. Изучал недра по всей стране. Только за последний год вел поиск и разведку кварцевых песков в Добрушком районе и базальта в Пинском. Своей профессией гордится. 

Далее смотрите в видео. 

# Полезные ископаемые в Беларуси # Галина Буро

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