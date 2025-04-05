В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн

В первое воскресенье апреля в нашей стране празднуется День геолога. Эта профессия в последние годы набирает популярность, ведь Беларусь взяла курс на освоение своих недр. Поручение Президента – провести качественную разведку, оценить возможности и получить максимум пользы для экономики из земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны, которые сегодня имеют, добывают и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость. На ближайшие годы перед белорусскими геологами стоят амбициозные задачи по освоению минерально-сырьевой базы.

Урочище «Песковцы», Волковысский район, неподалеку от завода стройматериалов. Согласно архивам и картам еще советских исследований, здесь есть залежи мела. Задача команды белорусской комплексной геологоразведывательной экспедиции – определить площадь размещения породы и глубину залегания.

Точечное зондирование почвы позволит специалистам впоследствии составить, словно пазл, общую картину месторождения. Важно понимать, где в недрах залежи мела начинаются и на какой отметке заканчиваются.

Алексей Яцук, машинист буровой установки Научно-производственного центра по геологии:

Сейчас сделали 22 метра, 22,5 метра.

– И мел еще пока не заканчивается?

– Не заканчивается, сейчас поднимем, посмотрим. А так, по мелу 35 метров.

– Предполагается, что здесь будет?

– Нужно бурить по полезному 35 метров.

– А если он еще и там не закончится, то еще глубже?

– Значит, глубже.

Одновременно геолог Николай Подолинный берет пробы мела для отправки на изучение в лабораторию. Проводит и предварительную оценку породы из каждой скважины.