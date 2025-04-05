В 2025 году в Беларуси увеличат добычу полезных ископаемых на 250 тысяч тонн
В первое воскресенье апреля в нашей стране празднуется День геолога. Эта профессия в последние годы набирает популярность, ведь Беларусь взяла курс на освоение своих недр. Поручение Президента – провести качественную разведку, оценить возможности и получить максимум пользы для экономики из земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны, которые сегодня имеют, добывают и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость. На ближайшие годы перед белорусскими геологами стоят амбициозные задачи по освоению минерально-сырьевой базы.
В перспективный вопрос углубилась Галина Буро.
Урочище «Песковцы», Волковысский район, неподалеку от завода стройматериалов. Согласно архивам и картам еще советских исследований, здесь есть залежи мела. Задача команды белорусской комплексной геологоразведывательной экспедиции – определить площадь размещения породы и глубину залегания.
Галина Буро, корреспондент:
Разведку ведут с помощью буровой установки. Шнеки углубляют в землю. И за счет вращения витков реборды извлекается полезное ископаемое.
Точечное зондирование почвы позволит специалистам впоследствии составить, словно пазл, общую картину месторождения. Важно понимать, где в недрах залежи мела начинаются и на какой отметке заканчиваются.
Алексей Яцук, машинист буровой установки Научно-производственного центра по геологии:
Сейчас сделали 22 метра, 22,5 метра.
– И мел еще пока не заканчивается?
– Не заканчивается, сейчас поднимем, посмотрим. А так, по мелу 35 метров.
– Предполагается, что здесь будет?
– Нужно бурить по полезному 35 метров.
– А если он еще и там не закончится, то еще глубже?
– Значит, глубже.
Одновременно геолог Николай Подолинный берет пробы мела для отправки на изучение в лабораторию. Проводит и предварительную оценку породы из каждой скважины.
Николай Подолинный, геолог Научно-производственного центра по геологии:
До 6 метров еще сухой, а после 6 метров пошел водонасыщенный.
За 35 лет работы геологом Николай Подолинный может практически сходу оценить перспективность месторождения. Все же в геологическую разведку ходил не раз. Будучи советским студентом, выезжал на золотые и алмазные рудники на Чукотку и в Якутию, но местом отработки по распределению все же выбрал Беларусь. Изучал недра по всей стране. Только за последний год вел поиск и разведку кварцевых песков в Добрушком районе и базальта в Пинском. Своей профессией гордится.
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