6 апреля геологи отмечают профессиональный праздник

Исследуют земные глубины, наращивают минерально-сырьевую базу страны и внедряют новые технологии. Профессиональный праздник 6 апреля отмечают геологи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиски новых месторождений и площадей полезных ископаемых на территории Беларуси ведутся уже несколько десятилетий. Изучением недр занимается Научно-производственный центр по геологии. Главная задача специалистов – выявление и разведка тех видов минерального сырья, которые востребованы в экономике сегодня или могут стать актуальными в ближайшее время. В Беларуси выявлено 50 видов полезных ископаемых и более 14 тысяч месторождений, готовых к промышленной разработке. Постоянно ведется поиск новых запасов нефти.

Владимир Мельников, генеральный директор Научно-производственного центра по геологии: По этому 25 году перед нами стоит также достаточно амбициозные задачи, необходимо прирасти по извлекаемой нефти 70 тысяч тонн, по геологическим запасам 250 тысяч тонн. На сегодняшний день производится бурение поискового разведочного скважины на территории Речицкого района, «Южно-Тереховая» скважина. Сегодняшний интервал составляет 460 метров, проект на 4 400. Тоже мы ожидаем получить положительный результат по этой работе. Также на территории Витебской области в Сенненском районе производится бурение параметрической скважины.

По уже сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника лучших представителей сферы чествовали в Минске. Работники отрасли получили заслуженные награды.

Елена Черевач, заместитель начальника отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала «Институт геологии» Научно-производственного центра по геологии:

Я работаю в отделе гидрогеологии и мониторинга подземных вод. Подземные воды – это важнейшая составляющая нашей жизни, и очень важно сохранить этот ценнейший ресурс. Как говорится, без воды нет жизни. Поэтому очень важно контролировать качество, контролировать объемы воды.

Сегодня белорусским геологам помогают современные технологии и оборудование, позволяющие проводить более точные, глубокие и разносторонние исследования.