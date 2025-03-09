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В Беларуси есть редкоземельные металлы и элементы, выявленные ещё в советское время – эксперт

09 марта 2025 17:09
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В Беларуси есть ряд редкоземельных металлов и элементов, рассказал заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии в интервью программе «Неделя» на СТВ.

«Они были выявлены в советское время. Есть и молибден, тулий. Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем», – считает Василий Колб.

Эксперт также отметил, что сложность разработки связана с тем, что у Беларуси нет подобного опыта: «Нам придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации». И только затем у нас смогут оценить перспективу и рентабельность данных процессов.

# Полезные ископаемые в Беларуси

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