В Беларуси планируют поставить рекорд по добыче нефти

Новый рекорд по добыче нефти планируют поставить в Беларуси. В 2024-м нашим специалистам удалось получить почти два миллиона тонн сырья. В 2025 году планка выше. Об этом на полях международной конференции рассказал гендиректор производственного объединения «Белоруснефть» Александр Ляхов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум объединил порядка 160 участников из Беларуси, России и Китая. Нефтедобыча в Беларуси ведется с 1964 года – за это время отечественным специалистам удалось добиться высоких результатов. От цифрового моделирования до инновационных методов увеличения нефтеотдачи: сегодня наш опыт востребован и у зарубежных коллег.

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»: Практически все, что сегодня делается на скважине, – это цифровые решения. У нас сегодня в компании реализован целый ряд проектов. Прежде всего, это проект «Цифровое месторождение», где практически весь научно-технический потенциал. Вся информационная база уже создана, и использованы элементы искусственного интеллекта для управления этими процессами.

Задача белорусским нефтяникам поставлена на самом высоком уровне – это поиск и освоение новых месторождений. Несколько лет назад в Беларуси начали применять инновационную технологию Plug&Perf, когда сырье добывают с помощью горизонтальных скважин, а также в гидроразрыве нефтяного пласта. Это позволяет получать черное золото там, где обычные способы уже невозможны или нерентабельны.

Константин Бурдин, заместитель генерального директора по внутрискважинным операциям нефтесервисной группы компаний (Россия): Технология Plug&Perf на постсоветском пространстве практически никем не применяется. Запасы, которые есть на территории Беларуси, очень сложные для добычи. Они изучили опыт западных коллег, доработали его. Нашли аналоги российские и белорусские по оборудованию и сейчас успешно этот опыт внедряют.

Игорь Шпуров, генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (Россия):

Взаимодействие идет очень хорошо. Мы в том числе занимаемся гармонизацией наших квалификаций, у нас есть целая программа сотрудничества по экспертному сообществу и технологическому сообществу. За последние 10 лет, когда было подписано соглашение между Россией и Беларусью по взаимодействию в изучении и освоении природных ресурсов, очень много что продвинулось.

Конференция продлится три дня. Завершится международный форум выездной сессией на месторождение нефти в Речицком районе. Там в промышленных условиях продемонстрируют, как ведется строительство скважин на трудноизвлекаемых запасах.