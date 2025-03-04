«Вы над этим пока и не задумывались». Лукашенко поручил правительству заняться редкоземельными металлами

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента – кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно правильно использовать нашу землю и наши почвы. Притом, что они не самые плодородные. Явно не сравнятся с украинскими черноземными. Других нам не дано. С другой стороны, а хорошо ли мы знаем, что нам дано? На чем на самом деле стоим?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока и не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других. Геологоразведка – у нас самый отвратительный, низкий уровень. Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле.

Если земли – это про копать, копать, копать, то сажать, сажать, сажать – это про леса. Профильному министру важнейшая задача от Президента – прежде всего правильно оценивать масштабы.

Александр Лукашенко:

Смотри, чтобы там все было сделано, то, что ты обещал. Одну отсрочку мы уже сделали. Она была объективна, потому что считать вы не умеете, не все посчитали. Но ты просил мороз. Целый месяц был мороз. Идеально. Пили, выноси. Ну ты прекрасно показывал в телевизоре, как вы это делаете. И в болоте, и так далее. Все надо вытащить, вынести на сухое место. Не успели, где-то что-то переработаем (пеллеты и так далее) и продадим.

И увеличение глубины переработки. Объемы будут увеличиваться. Вам надо обеспечить. Мы очень мало перерабатываем древесины. Я летаю над страной и вижу, что в некоторых местах столько бурелома – дай бог, чтобы ты убрал, но их надо быстро убирать и в дело пускать. Поэтому надо успевать. Ну и восстановление.

Я очень надеюсь, что ты любишь лес не меньше меня. Это действительно богатство, это здоровье людей, это спасение всей страны. И тот, кто обладает такими насаждениями лесов, это действительно богатый во всех смыслах человек. Лес – это все.

Экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов! Лукашенко провел совещание с промышленным блоком страны.

Таким образом, заместитель премьер-министра Юрий Шулейко отвечает за агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, природные ресурсы.