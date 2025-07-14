Лазаревич посетила бизнес-инкубатор на базе Молодёжной социальной службы

Вопросы экономической политики, развития материально-технической базы и их влияние на финансовый результат. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила бизнес-инкубатор на базе Молодежной социальной службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Создана уникальная площадка, которая помогает начинающим предпринимателям запустить свое дело. За последние 16 лет поддержку получили более 600 компаний. Так, один из крупнейших стартапов – предприятие по пошиву одежды. Занимаются разработкой и созданием свадебных и вечерних платьев. Продукцию поставляют не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Компания не раз участвовала в показах на неделе моды в Париже и Милане.

Елена Плис, генеральный директор КУП «Молодежная социальная служба»:

С целью поддержки малого, среднего предпринимательства созданы очень хорошие условия для пребывания начинающих предпринимателей в инкубаторе. Проводятся различные обучающие семинары, занятия по финансовой грамотности. Здесь же можно получить у нас консультацию как у налогового инспектора, так и у грамотных бухгалтеров, юристов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Каждый субъект, который приходит в бизнес-инкубатор, сам выбирает, каким видом деятельности заниматься. Мы видим, чем они занимаются, мы понимаем и слышим их, какие просьбы, какие необходимы нормативно-правовые документы разработать, что нужно сделать для того, чтобы тому или иному бизнесу помочь.

Сегодня в бизнес-инкубаторе зарегистрировано 78 резидентов. А это порядка 270 человек. Они занимаются самыми разными направлениями: от строительства и легкой промышленности до производства инновационной продукции.