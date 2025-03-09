Редкоземельные металлы. Что это такое, почему стали всем нужны и есть ли они в Беларуси? Рассказал эксперт

Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Кстати, о ней также высказывался глава нашего государства. Александр Лукашенко счел ее условия не совсем тактичными по отношению к Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в целом редкоземельные металлы и их разработка – это очень перспективное направление, интерес к которому оживился. Во время назначения нового правительства наш Президент поставил определенные задачи в этом направлении для профильных руководителей. Точно известно, что в белорусских недрах такие залежи есть. Это установили еще советские ученые. Да и кроме редкоземов, чем мы еще богаты? С этим вопросом и не только мы отправились в Научно-практический центр по геологии. Ольга Коршун, ведущая:

Сегодня на слуху тема редкоземельных металлов. Почему и какими уникальными свойствами они обладают?

Василий Колб, заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии:

Таких металлов более 60. Их свойства удовлетворяют потребности различных отраслей промышленности. Во-первых, это авиастроение. Это космические аппараты. Сегодня очень развита тема беспилотных летательных аппаратов, машиностроение, химическая промышленность. То есть достаточно много направлений, где их можно сегодня применять. И это в мире действительно ценится, и не каждая страна может похвастаться наличием. В Беларуси редкоземельные металлы есть, но говорить о промышленной разработке пока рано Ольга Коршун:

В Беларуси есть такие редкоземельные металлы? Василий Колб:

В Беларуси есть ряд редкоземельных металлов, а также редкоземельных элементов. Они были выявлены в советское время. Есть и молибден, тулий. Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем. Сегодня как раз мы занимаемся вопросом более детального изучения.

Ольга Коршун:

Сложность связана с тем, что они глубоко под землей и процедура их добычи получается дорогостоящей? Василий Колб:

Для того чтобы прийти к добыче, мы должны провести комплекс геологоразведочных работ. Мы определим глубины залеганий, подсчитаем ресурсы и запасы, и самое главное – это определиться с технологией извлечения этих элементов. У Беларуси нет такого опыта. Однозначно нам придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации, а потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи. Ольга Коршун:

В 2021 году в СМИ появилась информация, что в районе Гомеля и Добруша было выявлено повышенное содержание около 15 элементов, включая германий, тулий, серебро, золото. Мы сейчас продолжаем исследовать? Василий Колб:

Продолжаем, да. Это работы глубинного картирования. Тоже территория достаточно непростая. Скважины у нас где-то в районе 700-900 метров, пока мы определяем конкретный участок для его перспективы. Где в какой точке у нас наиболее большие содержания тех или иных металлов либо элементов. Тогда можно говорить о целесообразности более детальных работ. Полезные ископаемые Украины находятся выше, чем наши, и добывать их проще. Отсюда вопросы экономики

Ольга Коршун:

Сделка, которую США предлагают Украине, чтобы разрабатывать на территории Украины эти месторождения редкоземельных металлов, а Украина на самом деле обладает этими редкоземельными металлами? Василий Колб:

Та информация, которая есть и в открытом доступе, в открытых источниках, говорит о том, что действительно Украина имеет такие элементы, такие металлы. В целом вообще территория Украины богата на многие полезные ископаемые, которые есть и у нас. Но условия геологические – территории Украины проще, чем у нас. Южная часть нашей территории – так называемый Припятский прогиб, Белорусское Полесье – это погруженная часть. Украинская часть приподнята. И многие полезные ископаемые Украины находятся выше, чем наши. Соответственно, экономика добычи там с плюсом, у нас где-то малоэффективна либо пока нецелесообразна. Каждый год в Беларуси выявляют новые запасы нефти