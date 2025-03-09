Редкоземельные металлы. Что это такое, почему стали всем нужны и есть ли они в Беларуси? Рассказал эксперт
Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Кстати, о ней также высказывался глава нашего государства. Александр Лукашенко счел ее условия не совсем тактичными по отношению к Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но в целом редкоземельные металлы и их разработка – это очень перспективное направление, интерес к которому оживился. Во время назначения нового правительства наш Президент поставил определенные задачи в этом направлении для профильных руководителей. Точно известно, что в белорусских недрах такие залежи есть. Это установили еще советские ученые. Да и кроме редкоземов, чем мы еще богаты?
С этим вопросом и не только мы отправились в Научно-практический центр по геологии.
Ольга Коршун, ведущая:
Сегодня на слуху тема редкоземельных металлов. Почему и какими уникальными свойствами они обладают?
Василий Колб, заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии:
Таких металлов более 60. Их свойства удовлетворяют потребности различных отраслей промышленности. Во-первых, это авиастроение. Это космические аппараты. Сегодня очень развита тема беспилотных летательных аппаратов, машиностроение, химическая промышленность. То есть достаточно много направлений, где их можно сегодня применять. И это в мире действительно ценится, и не каждая страна может похвастаться наличием.
В Беларуси редкоземельные металлы есть, но говорить о промышленной разработке пока рано
Ольга Коршун:
В Беларуси есть такие редкоземельные металлы?
Василий Колб:
В Беларуси есть ряд редкоземельных металлов, а также редкоземельных элементов. Они были выявлены в советское время. Есть и молибден, тулий. Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем. Сегодня как раз мы занимаемся вопросом более детального изучения.
Ольга Коршун:
Сложность связана с тем, что они глубоко под землей и процедура их добычи получается дорогостоящей?
Василий Колб:
Для того чтобы прийти к добыче, мы должны провести комплекс геологоразведочных работ. Мы определим глубины залеганий, подсчитаем ресурсы и запасы, и самое главное – это определиться с технологией извлечения этих элементов. У Беларуси нет такого опыта. Однозначно нам придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации, а потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи.
Ольга Коршун:
В 2021 году в СМИ появилась информация, что в районе Гомеля и Добруша было выявлено повышенное содержание около 15 элементов, включая германий, тулий, серебро, золото. Мы сейчас продолжаем исследовать?
Василий Колб:
Продолжаем, да. Это работы глубинного картирования. Тоже территория достаточно непростая. Скважины у нас где-то в районе 700-900 метров, пока мы определяем конкретный участок для его перспективы. Где в какой точке у нас наиболее большие содержания тех или иных металлов либо элементов. Тогда можно говорить о целесообразности более детальных работ.
Полезные ископаемые Украины находятся выше, чем наши, и добывать их проще. Отсюда вопросы экономики
Ольга Коршун:
Сделка, которую США предлагают Украине, чтобы разрабатывать на территории Украины эти месторождения редкоземельных металлов, а Украина на самом деле обладает этими редкоземельными металлами?
Василий Колб:
Та информация, которая есть и в открытом доступе, в открытых источниках, говорит о том, что действительно Украина имеет такие элементы, такие металлы. В целом вообще территория Украины богата на многие полезные ископаемые, которые есть и у нас. Но условия геологические – территории Украины проще, чем у нас. Южная часть нашей территории – так называемый Припятский прогиб, Белорусское Полесье – это погруженная часть. Украинская часть приподнята. И многие полезные ископаемые Украины находятся выше, чем наши. Соответственно, экономика добычи там с плюсом, у нас где-то малоэффективна либо пока нецелесообразна.
Каждый год в Беларуси выявляют новые запасы нефти
Ольга Коршун:
Президент ставит задачу копать, копать и копать. Это касается не только редкоземельных металлов. Есть задача и дальше продолжать искать нефть на нашей территории. Вот в этом направлении ведется какая-то работа?
Василий Колб:
Каждый год выявляются новые запасы нефти, которые ставятся на государственный баланс и переводятся в разряд промышленных, которые можно уже добывать. С учетом поставленных главой государства задач в конце прошлого года мы начали проводить работы по изучению новой территории (это территория Оршанской впадины Витебской области) на возможность выявления углеводородов.
Мы изучаем полностью разрез этой территории, будем отбирать породы, проводить исследования. Делается большой акцент на то сырье, которое сегодня добывается. Это и мел, который производится для цемента. И стекольные пески для стекольного производства. Это и строительный камень.
Пару лет назад мы разведали базальты, тоже новый вид сырья для нас. До этого мы полностью его импортировали из территории Украины. Геология на месте не стоит, и мы должны изучать не только поверхность территории, но и, как говорит глава государства, заглянуть в недра, на глубину, что же у нас там есть.