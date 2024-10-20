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Сколько времени уходит от бурения нефтяной скважины до получения первого барреля? Ответил Виктор Галанов

20 октября 2024 17:41
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Антарктида способна еще нас удивить. А что касается белорусской земли, то кажется, что геологическая карта страны уже давно составлена. На территории нашей страны обнаружены залежи калийной и каменной соли, бурого угля, торфа, горючих сланцев. Есть золото и серебро. Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств. 

Сколько добывают в Беларуси нефти и есть ли новые виды полезных ископаемых, об этом и не только поговорили с замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктором Галановым в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, ведущая СТВ: 
Недавно в Гомельской области, в Сенненском районе, были обнаружены новые месторождения нефти. Сколько времени уходит от бурения до получения первых баррелей? Какую специфику имеет эта работа?

Сколько времени уходит от бурения нефтяной скважины до получения первого барреля? Ответил Виктор Галанов-2

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: 
Для того чтобы пополнить этот добычной фонд, необходимо получить первые промышленные объемы нефти со скважин. Необходимо утвердить их запасы. Построить инфраструктуру добычи. Это тоже сеть инженерных коммуникаций. Поэтому, если мы говорим про скважины, входящие в этот добычной фонд, то период от бурения до получения первого барреля – это порядка 5-6 месяцев. Если мы сегодня говорим про перспективные скважины, параметрические скважины, которые не являются основными производственными, то там период может исчисляться от года и выше, потому что довольно долгий процесс анализа, оформления и перевода ее именно в добычное.

# Нефть в Беларуси # Виктор Галанов # Ольга Коршун # Полезные ископаемые в Беларуси

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