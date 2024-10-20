Замминистра природных ресурсов: альтернативы Припятскому прогибу в Беларуси пока нет

Антарктида способна еще нас удивить. А что касается белорусской земли, то кажется, что геологическая карта страны уже давно составлена. На территории нашей страны обнаружены залежи калийной и каменной соли, бурого угля, торфа, горючих сланцев. Есть золото и серебро. Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств.

Сколько добывают в Беларуси нефти и есть ли новые виды полезных ископаемых, об этом и не только поговорили с замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктором Галановым в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, ведущая СТВ:

Одна из основных задач – это поиск и разведка нефти, в основном в Гомельской области. Тем более, что такие работы в советское время велись, но были приостановлены. Как направлена работа Министерства в данном направлении сейчас и в целом как исследуются потенциал Припятского прогиба?