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Замминистра природных ресурсов: альтернативы Припятскому прогибу в Беларуси пока нет

20 октября 2024 17:40
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Антарктида способна еще нас удивить. А что касается белорусской земли, то кажется, что геологическая карта страны уже давно составлена. На территории нашей страны обнаружены залежи калийной и каменной соли, бурого угля, торфа, горючих сланцев. Есть золото и серебро. Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств.

Сколько добывают в Беларуси нефти и есть ли новые виды полезных ископаемых, об этом и не только поговорили с замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктором Галановым в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, ведущая СТВ: 
Одна из основных задач – это поиск и разведка нефти, в основном в Гомельской области. Тем более, что такие работы в советское время велись, но были приостановлены. Как направлена работа Министерства в данном направлении сейчас и в целом как исследуются потенциал Припятского прогиба?

Замминистра природных ресурсов: альтернативы Припятскому прогибу в Беларуси пока нет-2

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: 
Хотел бы отметить, что сегодня все-таки Припятский прогиб – это наша основной кладезь нефтяного сырья для Республики Беларусь. Там на сегодня разведано 97 месторождений, из них добывается только 62. Говорить о том, что у нас есть на сегодня на территории Беларуси альтернатива Припятскому прогибу, пока рано. Мы должны понимать, что ряд скважин, которые были разведаны еще в советские времена, есть скважины, которые экономически нецелесообразно разрабатывать, которые имеют какие-то сложности в разработке – обводненность скважин. Соответственно, сегодня пока еще преждевременно говорить о промышленной добыче нефти из них. Но сегодня благодаря таким мероприятиям, на которое мы собрались, мы тоже будем совместно со специалистами «Белоруснефти» обсуждать эти вопросы, искать пути и выходы. Возможно, что какие-то из этих скважин будут поставлены на промышленные рельсы.

# Нефть в Беларуси # Виктор Галанов # Ольга Коршун # Полезные ископаемые в Беларуси

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