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Новости по тегу #Подарки

Настоящая битва в соцсетях! Что вкусного презентуют работодатели белорусам
02 января 2026 13:44

Настоящая битва в соцсетях! Что вкусного презентуют работодатели белорусам

Белорусы жалуются на новогодние подарки от работы. Вот что ответили профсоюзы
28 декабря 2025 18:12

Белорусы жалуются на новогодние подарки от работы. Вот что ответили профсоюзы

Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание
10 декабря 2025 09:13

Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда
20 ноября 2025 15:22

Фарфоровые шахматы и изделия из морёного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда

Такая была только у неё и Президента! Бывшая студентка из Гродно показала ту самую ручку, которую ей подарил Лукашенко
13 марта 2025 16:33

Такая была только у неё и Президента! Бывшая студентка из Гродно показала ту самую ручку, которую ей подарил Лукашенко

Подарок – это хорошо, но объятия Президента – ещё лучше! Белоруска о встрече с Лукашенко
13 марта 2025 16:26

Подарок – это хорошо, но объятия Президента – ещё лучше! Белоруска о встрече с Лукашенко

«Даже сейчас я в мерче!» Семья из белорусской деревни о подарках от Лукашенко
27 февраля 2025 16:27

«Даже сейчас я в мерче!» Семья из белорусской деревни о подарках от Лукашенко

Особенной художнице из Вороново передали подарок от Президента
25 января 2025 10:51

Особенной художнице из Вороново передали подарок от Президента

В Минске до 7 января для всех желающих проходит интерактивный квест с подарками
31 декабря 2024 18:25

В Минске до 7 января для всех желающих проходит интерактивный квест с подарками

Энергетики из Гродно поздравили пациентов детской больницы с помощью платформы автовышки
23 декабря 2024 18:38

Энергетики из Гродно поздравили пациентов детской больницы с помощью платформы автовышки

Как выбрать сладкий подарок для ребёнка? Узнали у врача, на что нужно обратить внимание
23 декабря 2024 09:54

Как выбрать сладкий подарок для ребёнка? Узнали у врача, на что нужно обратить внимание

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство
04 апреля 2024 08:15

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство