Новости по тегу #Подарки

В последние годы формат «презентов с предприятия» прошел трансформацию. Это уже не просто набор конфет, а куда более увесистый и солидный продуктовый вклад.
Финансовые возможности у всех организаций разные, поэтому подарки, конечно, отличаются друг от друга, отметили в ФПБ.
«Приобретать лучше в торговых центрах и специализированных торговых магазинах, так как в них реализуются подарки, собранные непосредственно на производстве».
Красота, роскошь и белорусская душа. Это место напоминает музей, но абсолютно все экспонаты здесь можно купить. Каждое изделие – это не просто сувенир, а настоящее произведение искусства.
Несколько лет назад во время встречи с молодежью Александр Лукашенко подарил свою ручку одной из присутствующих. Кадры из Гродно в телеэфиры тогда не попали.
«Александр Григорьевич, когда подарил ручку, еще и обнял меня. Честно признаюсь, этот момент стал еще трогательнее».
«Мне понравился мед, сок, мерч и конфеты».
Художница рисует ногами и принимает участие в различных выставках и фестивалях.
Всех, кто пройдет марафон – ждут призы. Стать частью городского перформанса можно вплоть до Рождества.
Юные пациенты от такого необычного поздравления пришли в восторг – вот уж точно, воспоминания на всю жизнь.
Новый год стремительно приближается, тема детских подарков с каждым днем становится все острее.
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