«Как минимум за месяц». Почему подарки лучше выбирать заранее?

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Глебов, любящий супруг:

Этому большая подготовка сопутствует буквально где-то за недельку-две. Потому что все мы знаем, что самые лучшие подарки, все, что мы хотим, надо покупать заранее. Если кто-то не знал, то как минимум за месяц мужчины приобретайте какие-то интересные, важные подарки вашим дамам, чтобы они были доступны и в наличии. Потому что день в день можно купить только букет цветов.

Наталья Надольская:

Как говорят женщины: носки, пену для бритья подарили, сидим, ждем бриллиантов.

Андрей Глебов:

Золота, бриллиантов день в день не купишь, поэтому я всем настоятельно советую подумать об этом заранее. Касательно меня – конечно же, я планирую тот или иной подарок, который я хотел бы подарить своей любимой даме, помимо этого, обязательно сопровождение в виде цветов. Все-таки весна – вся природа расцветает, женщины хорошеют. Конечно же, без цветов наши женщины, даже если бы подарок был супердорогой – все равно нужен букетик.

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