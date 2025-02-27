«Даже сейчас я в мерче!» Семья из белорусской деревни о подарках от Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Юлия Веракса, жительница деревни Борисковичи:

Нам позвонили буквально сразу, может, дня три прошло. Президент хочет передать нам какие-то подарки, гостинцы. И тогда мы поняли, что человек сказал – человек сделал. Это было очень неожиданно.

Денис Веракса, житель деревни Борисковичи:

Между прочим, тогда не только мед привезли, но и мерч Первого, конфеты, которые дарятся почетным гостям, сок из Александрии, с сада Президента.