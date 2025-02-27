«Даже сейчас я в мерче!» Семья из белорусской деревни о подарках от Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Юлия Веракса, жительница деревни Борисковичи:
Нам позвонили буквально сразу, может, дня три прошло. Президент хочет передать нам какие-то подарки, гостинцы. И тогда мы поняли, что человек сказал – человек сделал. Это было очень неожиданно.
Денис Веракса, житель деревни Борисковичи:
Между прочим, тогда не только мед привезли, но и мерч Первого, конфеты, которые дарятся почетным гостям, сок из Александрии, с сада Президента.
– Ну, очень вкусно, очень!
– «Мне понравился мед, сок, мерч и конфеты».
– А куда носите мерч?
– Мерч? Ну, допустим, даже сейчас я в мерче.