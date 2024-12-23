Как выбрать сладкий подарок для ребёнка? Узнали у врача, на что нужно обратить внимание

Новый год стремительно приближается, тема детских подарков с каждым днем становится все острее. Ассортимент подарочных наборов очень широк, угощение можно выбрать на любой вкус и кошелек. Однако при изучении полок магазинов стоит обратить внимание на другие важные детали. Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Долгая, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Ольга Бурлакова, ведущая:

На что в первую очередь мы должны обращать внимание при выборе новогодних сюрпризов для детей?