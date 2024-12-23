Как выбрать сладкий подарок для ребёнка? Узнали у врача, на что нужно обратить внимание

Новый год стремительно приближается, тема детских подарков с каждым днем становится все острее. Ассортимент подарочных наборов очень широк, угощение можно выбрать на любой вкус и кошелек. Однако при изучении полок магазинов стоит обратить внимание на другие важные детали. Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Долгая, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Ольга Бурлакова, ведущая:
На что в первую очередь мы должны обращать внимание при выборе новогодних сюрпризов для детей?
Татьяна Долгая, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В первую очередь выбор новогоднего подарка начинается с выбора места покупки. Стоит приобретать новогодние подарки в местах организованной торговли: в магазинах, торговых центрах, на торговых местах на рынке. Ни в коем случае не приобретайте подарки в местах несанкционированной торговли. При выборе подарка в первую очередь смотрим на этикетку, она должна быть на русском или белорусском языке, легко читаемая, сама упаковка должна быть чистая, сухая, герметичная, прочная, без дефектов.
Детям до трех лет вообще не рекомендуется употреблять конфеты. Для детей постарше – надо обратить внимание на состав. В составе не должны быть продукты, которые не отвечают принципам детской диететики. То есть не рекомендуется леденцовая карамель, жевательная резинка, продукты, которые содержат аллергены, арахис или ядра абрикосовой косточки.
Подробности в видео.